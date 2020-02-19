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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:25

  jay2004 написав:Феофания, сразу приходит на ум. Но их действительно много разных...

И что они там будут делать, в Феофании?
Тьі согласен оплатить
1136 1061
Індивідуальний пост сестри медичної для догляду за хворими під час їх перебування в центрі
(відділенні) лікарні з поліпшеним сервісним обслуговуванням (одна доба) послуга 1 265,00 253,00 1 518,00

?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 20 лют, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jay2004 написав:Феофания, сразу приходит на ум. Но их действительно много разных...

И что они там будут делать, в Феофании?


то же самое что и под Санжарами.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:28

  mephala написав:то же самое что и под Санжарами.

Санжарьі уже клиникой стали?
Тьі деньги приготовл на оплату пребьівания евакуированньіх в Феофании?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают

В какие "свои елитные"?


Державне управління справами
Йдемо за посиланням та переходимо до розділу "Санаторно-курортні заклади"
і обираємо на будь який смак де можна було розмістити людей на карантин.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:то же самое что и под Санжарами.

Санжарьі уже клиникой стали?
Тьі деньги приготовл на оплату пребьівания евакуированньіх в Феофании?


а ты уже приготовил на содержание под Санжарами?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

  mephala написав:а ты уже приготовил на содержание под Санжарами?
Да, когда заплатил налоги. И не считаю что содержание евакуированных в Феофании будет правильным расходованием моих денег. Может их еще в Израиль отправить, заплатитв за каждого пять миллионов?
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  #<1 ... 1747174817491750
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