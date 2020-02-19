не ты один платишь. так что уйми свою корону - не тебе решать.
и народ что вышел под Санжарами тоже платит налоги. и считает что у них не нужно размещать так как нет условий.
а с чего ты взял что условия под Санжарами более подходящие чем в:
Cанаторій «Конча-Заспа» — державне підприємство
Санаторій «Пуща-Озерна» — державне підприємство
Державне підприємство «Санаторій „Кришталевий палац“»
Державне підприємство «Санаторій „Збруч“»
Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами
Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами
Державне підприємство Санаторій «Моршинський»
Державний лікувально-профілактичний заклад «Санаторій імені М. О. Семашка»
потому что Ылита этого не хочет? ты с ней заодно?