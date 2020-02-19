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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Оплати и выставляй условия - все просто. Пока платишь не ты - решаешь тоже не ты.


не ты один платишь. так что уйми свою корону - не тебе решать.
и народ что вышел под Санжарами тоже платит налоги. и считает что у них не нужно размещать так как нет условий.
а с чего ты взял что условия под Санжарами более подходящие чем в:

Cанаторій «Конча-Заспа» — державне підприємство

Санаторій «Пуща-Озерна» — державне підприємство

Державне підприємство «Санаторій „Кришталевий палац“»

Державне підприємство «Санаторій „Збруч“»

Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами

Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами

Державне підприємство Санаторій «Моршинський»

Державний лікувально-профілактичний заклад «Санаторій імені М. О. Семашка»

потому что Ылита этого не хочет? ты с ней заодно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27

  vitaliy_berdinskikh написав:Пока платишь не ты - решаешь тоже не ты.


т.е. когда ты платишь налоги значит ты оплачиваешь их проживание а если я плачу налоги то я не оплачиваю их проживание. интересно.
в который раз спрошу - корона не сильно надавила?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:41

  mephala написав:Йдемо за посиланням та переходимо до розділу "Санаторно-курортні заклади"
і обираємо на будь який смак де можна було розмістити людей на карантин.

І що? ДУС-я фінансується з держбюджету, як і санаторій МВС в Санжарах.
Зробили проблему на рівному місці. Звідки вас стільки дрімучих повилазило...
P.S.
Не забудьте в інтернеті пошукати номер літака, на якому вони летіли, щоб не дай боже не купити на нього квиток. :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:44

Re: Monobank

  she_ne_investor написав:Не забудьте в інтернеті пошукати номер літака, на якому вони летіли, щоб не дай боже не купити на нього квиток.

А также больше не летать через Борисполь и Харьков. :D
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:46

  she_ne_investor написав:
  mephala написав:Йдемо за посиланням та переходимо до розділу "Санаторно-курортні заклади"
і обираємо на будь який смак де можна було розмістити людей на карантин.

І що? ДУС-я фінансується з держбюджету, як і санаторій МВС в Санжарах.
Зробили проблему на рівному місці. Звідки вас стільки дрімучих повилазило...
P.S.
Не забудьте в інтернеті пошукати номер літака, на якому вони летіли, щоб не дай боже не купити на нього квиток. :mrgreen:
Это мелко, сразу отказаться от SkyUp :D.. но может того, вернемся к обсуждении мони :) и падающих % на депо
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:46

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241136/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:47

Re: Monobank

  omb написав:падающих % на депо

Не маю депо в Моні...шо вони зараз пропонують?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:50

  she_ne_investor написав:
  mephala написав:Йдемо за посиланням та переходимо до розділу "Санаторно-курортні заклади"
і обираємо на будь який смак де можна було розмістити людей на карантин.

І що? ДУС-я фінансується з держбюджету, як і санаторій МВС в Санжарах.
Зробили проблему на рівному місці. Звідки вас стільки дрімучих повилазило...
P.S.
Не забудьте в інтернеті пошукати номер літака, на якому вони летіли, щоб не дай боже не купити на нього квиток. :mrgreen:


якщо ви не допетрали про що я казав - то таки дрімучі ви.
якщо все так без різниці - навіщо тоді взагалі ДУС та окремі заклади для Иліти?
бо вони окрема каста щоб не пересікатися з народом? то от хай і пересікуться з народом що прилетів з КНР. щоб поближче було до народу, поближче.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:58

Re: Monobank

  omb написав:вернемся к обсуждении мони и падающих % на депо

Что тут обсуждать, все и так известно:
  • поднимает Моня процент - заганяет хомяков в авантюру;
  • опускает Моня процент - Гороховский стрижет бабло с кредитов по 50% и не хочется делиться с простыми украинцами
В любой непонятно ситуации вини Монобанк.© :wink:
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:падающих % на депо

Не маю депо в Моні...шо вони зараз пропонують?

Пропонують спочатку читати гілку, а потім задавати питання viewtopic.php?p=4875064#p4875064
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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