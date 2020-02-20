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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:11
klug написав: Квесторе_поверніться написав: omb написав:
падающих % на депо
Не маю депо в Моні...шо вони зараз пропонують?
Пропонують спочатку читати гілку, а потім задавати питання viewtopic.php?p=4875064#p4875064
та хоча б відкрити додаток/виготовити картку
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:13
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.
ага. проблема канеш же в деполюдях.
а то что парят кредитки по 50% годовых набирая депозиты по 15% это фигня.
35% сверху наворачивают. пусть банкиры ужмут свои хотелки до 10% тогда и кредиты подешевеют. а то почему то не банкиров хотят ужать а людей.
это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают.
Об этом тут: https://forum.finance.ua/topic74.html?p=4873342#p4873342
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:32
klug написав: Квесторе_поверніться написав: omb написав:
падающих % на депо
Не маю депо в Моні...шо вони зараз пропонують?
Пропонують спочатку читати гілку, а потім задавати питання viewtopic.php?p=4875064#p4875064
Дякую за інфо...неможливо все прочитати.
Слід орієнтуватись на 14,2%.
Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:03
Квесторе_поверніться написав:
Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%.
Мене більше цікавить організм-носій моновіруса - донизу завтра чи синхронно у понеділок...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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