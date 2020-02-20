klug написав:
Пропонують спочатку читати гілку, а потім задавати питання viewtopic.php?p=4875064#p4875064
та хоча б відкрити додаток/виготовити картку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:11
та хоча б відкрити додаток/виготовити картку
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:13
Об этом тут: https://forum.finance.ua/topic74.html?p=4873342#p4873342
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:32
Дякую за інфо...неможливо все прочитати.
Слід орієнтуватись на 14,2%.
Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:03
Мене більше цікавить організм-носій моновіруса - донизу завтра чи синхронно у понеділок...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:30
Фарс вроді завтра обіцяв а Моно в понеділок.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:34
Re: Monobank
+50грн !
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:05
На біса ви мені пхаєте тих окупантів? Питаю, в Універсалі стовпчик коли забивати? Вони ж явно не будуть тримати ставки вищі за моно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:27
Кlug, сказали б по простому ...коли в Комсі2 стовпитися?
Відповідаю. Сьогодні, через телеграм, ціна стовпа 1000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:35
Так я і сказав по-простому - навіть не загадував день народження 7-го хом'ячка 3-го сина 2-го власника. Завтра уже буде пізно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:37
Re: Monobank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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