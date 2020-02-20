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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:11

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:падающих % на депо

Не маю депо в Моні...шо вони зараз пропонують?

Пропонують спочатку читати гілку, а потім задавати питання viewtopic.php?p=4875064#p4875064


та хоча б відкрити додаток/виготовити картку :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:13

  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.


ага. проблема канеш же в деполюдях.
а то что парят кредитки по 50% годовых набирая депозиты по 15% это фигня.
35% сверху наворачивают. пусть банкиры ужмут свои хотелки до 10% тогда и кредиты подешевеют. а то почему то не банкиров хотят ужать а людей.

это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают.

Об этом тут: https://forum.finance.ua/topic74.html?p=4873342#p4873342
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:32

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:падающих % на депо

Не маю депо в Моні...шо вони зараз пропонують?

Пропонують спочатку читати гілку, а потім задавати питання viewtopic.php?p=4875064#p4875064

Дякую за інфо...неможливо все прочитати.
Слід орієнтуватись на 14,2%.
Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:03

  Квесторе_поверніться написав:Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%. :(

Мене більше цікавить організм-носій моновіруса - донизу завтра чи синхронно у понеділок...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:30

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%. :(

Мене більше цікавить організм-носій моновіруса - донизу завтра чи синхронно у понеділок...

Фарс вроді завтра обіцяв а Моно в понеділок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:34

Re: Monobank

  klug написав:моновіруса

це протовірус коронивіруса!! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:05

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікаво що Фарс завтра підсуне...вангую 13%. :(

Мене більше цікавить організм-носій моновіруса - донизу завтра чи синхронно у понеділок...

Фарс вроді завтра обіцяв а Моно в понеділок.

На біса ви мені пхаєте тих окупантів? Питаю, в Універсалі стовпчик коли забивати? Вони ж явно не будуть тримати ставки вищі за моно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:27

Кlug, сказали б по простому ...коли в Комсі2 стовпитися?
Відповідаю. Сьогодні, через телеграм, ціна стовпа 1000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:35

  Квесторе_поверніться написав:Кlug, сказали б по простому ...коли в Комсі2 стовпитися?
Відповідаю. Сьогодні, через телеграм, ціна стовпа 1000 грн.

Так я і сказав по-простому - навіть не загадував день народження 7-го хом'ячка 3-го сина 2-го власника. Завтра уже буде пізно?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:37

Re: Monobank

  klug написав:Завтра уже буде пізно?

Не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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