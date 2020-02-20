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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21

  vitaliy_berdinskikh написав:omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.

все они между собой придумали нам определение в своих кругах: свинорылы...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:11

Re: Monobank

rollo написав:
Chicheva написав:
V2 написав:Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
Касса на паркинге у 1 подъемника на скипас дала МСС 7399
Бралось через спортбанку, которую удалось убедить что это таки должна быть категория "спорт", по умолчанию кишмиша не было


Спортбанка таки дала кишмиш?
7399 это как бы бизнес услуги.
Ну я таки доказал с помощью фото чеков и скипаса, что это все же "спорт"
Chicheva
 
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