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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21
vitaliy_berdinskikh написав:omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.
все они между собой придумали нам определение в своих кругах: свинорылы...
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:11
rollo написав: Chicheva написав:
V2 написав:Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
Касса на паркинге у 1 подъемника на скипас дала МСС 7399
Бралось через спортбанку, которую удалось убедить что это таки должна быть категория "спорт", по умолчанию кишмиша не было
Спортбанка таки дала кишмиш?
7399 это как бы бизнес услуги.
Ну я таки доказал с помощью фото чеков и скипаса, что это все же "спорт"
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Chicheva
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:28
Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:12
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
До 200К грн.
А так все как часы. Откроешь белую, зачисление будет на неё. А далее р2р.
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anikola13
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:15
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
Тоже понижает ставки, посмотри сообщения за вчерашний день.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41
С такими процентами теперь и смысла нету депозит открывать в гривнах....
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bmwitslife
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:51
Нашёл явный баг в Андроид-приложении.
Речь о пополнении с карты другого банка.
Если переименовать ранее привязанную карту - то пополниться с неё уже не получится, будет выдавать: "Произошла ошибка, попробуйте позже".
Прошу подтвердить/опровергнуть
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mustbe
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:03
bmwitslife написав:
С такими процентами теперь и смысла нету депозит открывать в гривнах....
в валюте так тем более.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
Вроде камней нет, незабываем про кешбек за пополнение по р/с с другого банка.
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vpchelko
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:27
vpchelko написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
Вроде камней нет, незабываем про кешбек за пополнение по р/с с другого банка.
СЕПом пополнял белую...не видел ...тут КБ не предусмотрен ?
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lincoln2
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