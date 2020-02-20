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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21

  vitaliy_berdinskikh написав:omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.

все они между собой придумали нам определение в своих кругах: свинорылы...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:11

Re: Monobank

rollo написав:
Chicheva написав:
V2 написав:Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
Касса на паркинге у 1 подъемника на скипас дала МСС 7399
Бралось через спортбанку, которую удалось убедить что это таки должна быть категория "спорт", по умолчанию кишмиша не было


Спортбанка таки дала кишмиш?
7399 это как бы бизнес услуги.
Ну я таки доказал с помощью фото чеков и скипаса, что это все же "спорт"
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:28

Re: Monobank

Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:12

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?

До 200К грн. :)
А так все как часы. Откроешь белую, зачисление будет на неё. А далее р2р.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:15

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?

Тоже понижает ставки, посмотри сообщения за вчерашний день.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41

Re: Monobank

С такими процентами теперь и смысла нету депозит открывать в гривнах....
bmwitslife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:51

Нашёл явный баг в Андроид-приложении.
Речь о пополнении с карты другого банка.
Если переименовать ранее привязанную карту - то пополниться с неё уже не получится, будет выдавать: "Произошла ошибка, попробуйте позже".
Прошу подтвердить/опровергнуть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:03

  bmwitslife написав:С такими процентами теперь и смысла нету депозит открывать в гривнах....

в валюте так тем более.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?

Вроде камней нет, незабываем про кешбек за пополнение по р/с с другого банка.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:27

  vpchelko написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?

Вроде камней нет, незабываем про кешбек за пополнение по р/с с другого банка.


СЕПом пополнял белую...не видел ...тут КБ не предусмотрен ?
lincoln2
 
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