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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:33
lincoln2 написав: vpchelko написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?
Вроде камней нет, незабываем про кешбек за пополнение по р/с с другого банка.
СЕПом пополнял белую...не видел ...тут КБ не предусмотрен ?
Речь о пополнении депо
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:39
Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?
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mihasik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:56
mihasik написав:
Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?
Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:04
kreuz написав: mihasik написав:
Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?
Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...
Можно, можно... хлавное шобы все фурычило, не сбойнуло... А то у загонщиков верблюдов все может быть
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:23
kreuz написав: mihasik написав:
Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?
Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...
Если наличкой,то да.
У меня в вс заканчивается депо у мони, хочу частично перекинуть на новый.
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mihasik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:40
mustbe написав:
Нашёл явный баг в Андроид-приложении.
Речь о пополнении с карты другого банка.
Если переименовать ранее привязанную карту - то пополниться с неё уже не получится, будет выдавать: "Произошла ошибка, попробуйте позже".
Прошу подтвердить/опровергнуть
Точно перейменовував КОКО після збереження її в Моні, навіть кілька, після чого поповнююсь з неї/них без проблем. Більше того, мене ніколи не влаштовують дефолтні назви карток, котрі пропонує Моня, тому я їх ЗАВЖДИ переназиваю.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:45
mihasik написав: kreuz написав: mihasik написав:
Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?
Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...
Если наличкой,то да.
У меня в вс заканчивается депо у мони, хочу частично перекинуть на новый.
Яка готівка, це ж банка без відділень. Поповнюйте депо СЕПом, за це ще й КБ дають на довгі строки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:57
kreuz написав:
Точно перейменовував КОКО після збереження її в Моні, навіть кілька, після чого поповнююсь з неї/них без проблем. Більше того, мене ніколи не влаштовують дефолтні назви карток, котрі пропонує Моня, тому я їх ЗАВЖДИ переназиваю.
То было раньше. Когда трава была зеленее, а небо - голубее.
У меня старые, давно переименованные карты тоже нормально работают.
Я говорю про сейчас, про сегодня.
Теста ради переименовал старую карту - всё, досвидос, пополниться с неё невозможно.
Саппорт подтвердил наличие проблемы "у некоторых клиентов" и посоветовал ждать обновы.
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