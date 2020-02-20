RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1751175217531754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:33

  lincoln2 написав:
  vpchelko написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. В связи с понижением депо ставок во всех банках, рассматриваю вариант с Монобанк. Какие подводные камни?

Вроде камней нет, незабываем про кешбек за пополнение по р/с с другого банка.


СЕПом пополнял белую...не видел ...тут КБ не предусмотрен ?


Речь о пополнении депо
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 26.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:39

Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 26.10.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:56

  mihasik написав:Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?

Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:04

  kreuz написав:
  mihasik написав:Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?

Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...

Можно, можно... хлавное шобы все фурычило, не сбойнуло... А то у загонщиков верблюдов все может быть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30436
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2426 раз.
Подякували: 3540 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:23

  kreuz написав:
  mihasik написав:Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?

Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...

Если наличкой,то да.
У меня в вс заканчивается депо у мони, хочу частично перекинуть на новый.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 26.10.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:40

  mustbe написав:Нашёл явный баг в Андроид-приложении.
Речь о пополнении с карты другого банка.
Если переименовать ранее привязанную карту - то пополниться с неё уже не получится, будет выдавать: "Произошла ошибка, попробуйте позже".
Прошу подтвердить/опровергнуть

Точно перейменовував КОКО після збереження її в Моні, навіть кілька, після чого поповнююсь з неї/них без проблем. Більше того, мене ніколи не влаштовують дефолтні назви карток, котрі пропонує Моня, тому я їх ЗАВЖДИ переназиваю.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:45

  mihasik написав:
  kreuz написав:
  mihasik написав:Если в вс открывать, ещё ж по старым ставкам откроется?

Можна ж наче протягом трьох днів вносити кошти за ставкою на момент відкриття, якщо нульовий відкрити...

Если наличкой,то да.
У меня в вс заканчивается депо у мони, хочу частично перекинуть на новый.

Яка готівка, це ж банка без відділень. Поповнюйте депо СЕПом, за це ще й КБ дають на довгі строки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:57

  kreuz написав:Точно перейменовував КОКО після збереження її в Моні, навіть кілька, після чого поповнююсь з неї/них без проблем. Більше того, мене ніколи не влаштовують дефолтні назви карток, котрі пропонує Моня, тому я їх ЗАВЖДИ переназиваю.

То было раньше. Когда трава была зеленее, а небо - голубее.
У меня старые, давно переименованные карты тоже нормально работают.
Я говорю про сейчас, про сегодня.
Теста ради переименовал старую карту - всё, досвидос, пополниться с неё невозможно.
Саппорт подтвердил наличие проблемы "у некоторых клиентов" и посоветовал ждать обновы.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1751175217531754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.