Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:23

Переназвав, отримав помилку.

Знову поповнився і зберіг, ок.

Поповнився зі збереженої, ок.



Далі почекаю з дефолтною назвою, бо раніше такого ТОЧНО не було.



Може зарадите чимось з моєю проблемою на гілці Привата?