Переназвав, отримав помилку.
Знову поповнився і зберіг, ок.
Поповнився зі збереженої, ок.
Далі почекаю з дефолтною назвою, бо раніше такого ТОЧНО не було.
Може зарадите чимось з моєю проблемою на гілці Привата?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:23
Re: Monobank
Переназвав, отримав помилку.
Знову поповнився і зберіг, ок.
Поповнився зі збереженої, ок.
Далі почекаю з дефолтною назвою, бо раніше такого ТОЧНО не було.
Може зарадите чимось з моєю проблемою на гілці Привата?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:26
Ну я свій профіт також отримаю, можете вважати, що це я заради себе роблю.
А істина, хоч би як ми за нею зараз не бігали, наразі доволі мінлива, тому не треба її переоцінювати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46
В банках партнерах!
Если открывать с отсрочкой, то пополнять,вроде, только через кассу.
Сепом с моно на моно будет КБ? )))
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:02
Депо з відтермінуванням можна поповнювати за реквізитами, ставку фіксуєте, КБ отримуєте, але краще транзитну банку для СЕПа заюзати.
Ну а як КБ не потрібен, то несіть і готівку, то Ваша справа...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:02
Конечно - раньше такого не было.
Видать - что-то накосячили в текущей версии.
Резюме: на данный момент - карты для пополнения переименовывать нельзя.
Ждём обнову
ЗЫ. Обидно - долго возился, а это просто баг...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20
В том то и дело что нет налички, так бы отнес)) Попробую сэп. Транзитный, это тот что пишется во вкладке: Отправить по реквизитам?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:24
Транзитним я назвав банк, з якого Ви будете СЕПом на депо в Моню платити, наприклад Альфа, Приват, Форвард або хто там є у Вашому гаманці...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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