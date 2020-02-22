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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:23

Re: Monobank

Переназвав, отримав помилку.
Знову поповнився і зберіг, ок.
Поповнився зі збереженої, ок.

Далі почекаю з дефолтною назвою, бо раніше такого ТОЧНО не було.

Може зарадите чимось з моєю проблемою на гілці Привата?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:26

  mustbe написав:Ради меня - не надо.
Надо - ради истины )

Ну я свій профіт також отримаю, можете вважати, що це я заради себе роблю.

А істина, хоч би як ми за нею зараз не бігали, наразі доволі мінлива, тому не треба її переоцінювати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46

  kreuz написав:
  mihasik написав:Если наличкой,то да.
У меня в вс заканчивается депо у мони, хочу частично перекинуть на новый.

Яка готівка, це ж банка без відділень. Поповнюйте депо СЕПом, за це ще й КБ дають на довгі строки...

В банках партнерах!
Если открывать с отсрочкой, то пополнять,вроде, только через кассу.
Сепом с моно на моно будет КБ? )))
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:02

  mihasik написав:
  kreuz написав:
  mihasik написав:Если наличкой,то да.
У меня в вс заканчивается депо у мони, хочу частично перекинуть на новый.

Яка готівка, це ж банка без відділень. Поповнюйте депо СЕПом, за це ще й КБ дають на довгі строки...

В банках партнерах!
Если открывать с отсрочкой, то пополнять,вроде, только через кассу.
Сепом с моно на моно будет КБ? )))

Депо з відтермінуванням можна поповнювати за реквізитами, ставку фіксуєте, КБ отримуєте, але краще транзитну банку для СЕПа заюзати.

Ну а як КБ не потрібен, то несіть і готівку, то Ваша справа...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:02

  kreuz написав:Далі почекаю з дефолтною назвою, бо раніше такого ТОЧНО не було.

Конечно - раньше такого не было.
Видать - что-то накосячили в текущей версии.
Резюме: на данный момент - карты для пополнения переименовывать нельзя.
Ждём обнову

ЗЫ. Обидно - долго возился, а это просто баг...
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20

  kreuz написав:Депо з відтермінуванням можна поповнювати за реквізитами, ставку фіксуєте, КБ отримуєте, але краще транзитну банку для СЕПа заюзати.

Ну а як КБ не потрібен, то несіть і готівку, то Ваша справа...

В том то и дело что нет налички, так бы отнес)) Попробую сэп. Транзитный, это тот что пишется во вкладке: Отправить по реквизитам?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:24

  mihasik написав:
  kreuz написав:Депо з відтермінуванням можна поповнювати за реквізитами, ставку фіксуєте, КБ отримуєте, але краще транзитну банку для СЕПа заюзати.

Ну а як КБ не потрібен, то несіть і готівку, то Ваша справа...

В том то и дело что нет налички, так бы отнес)) Попробую сэп. Транзитный, это тот что пишется во вкладке: Отправить по реквизитам?

Транзитним я назвав банк, з якого Ви будете СЕПом на депо в Моню платити, наприклад Альфа, Приват, Форвард або хто там є у Вашому гаманці...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 02:05

Re: Monobank

у моно с Унивесралом ФГВФО один? если и там и там депо то 200к это потолок, в случае фиаско? А возможно скоро и с таском ФГВФО будет один, и все что вложено во всех 3 заведениях нивелируется до 200к?
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 03:57

  nnallex написав:у моно с Унивесралом ФГВФО один? если и там и там депо то 200к это потолок, в случае фиаско? А возможно скоро и с таском ФГВФО будет один, и все что вложено во всех 3 заведениях нивелируется до 200к?

ФГВФО взагалі один на всю Україну, якщо ж мова про обсяг компенсації для вкладників неплатоспроможних банків, то дійсно Універсал + Моно = 200к, бо Моно взагалі не банк, а "продукт" Універсал Банку, з яким укладаються усі договори вкладів у Моно. Про об’єднання Універсала та Таскомбанка нічого не чути, були навіть протилежні чутки, що Тігіпко хоче позбутися останнього. З точки зору ФГВФО Універсал Банк та Таскомбанк - це окремі організації, тому 200к + 200к.

У ФГВФО є список учасників http://www.fg.gov.ua/uchasnyky-fondu - кожна позиція у списку - 200к, якщо якийсь банк у списку не знаходите - це привід почати задавати запитання.
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klug
 
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