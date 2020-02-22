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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1753175417551756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:17

  emeta написав:Не получается открыть депо в приложении Моно с карты бегемота
лимит вроде поднял
Там есть ограничения на сумму перевода?
не приходит смс с подтверждением..

З карти ексБєні коміс. Краще СЕП. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:37

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:Не получается открыть депо в приложении Моно с карты бегемота
лимит вроде поднял
Там есть ограничения на сумму перевода?
не приходит смс с подтверждением..

З карти ексБєні коміс. Краще СЕП. Ні?


Насчёт коммисии не знаю
я так понимаю, моно же компенсирует комиссию кешбеком 0.6%?
Не успешная операция
Нужно пополнять СЕПом?
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:45

Re: Monobank

  emeta написав:Нужно пополнять СЕПом?

Доцільніше...мабуть.
Тут ще завтрашні..... ставки вниз.... до 14,2%.
ПРямо невідомо як воно все повідкивається...під який прОцент.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 32637
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:19

Re: Monobank

Значит столбимся все сегодня. :!:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:22

  Maksi2 написав:Значит столбимся все сегодня. :!:

Забиваем столбяру в 10К или в 20К? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:45

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:Не получается открыть депо в приложении Моно с карты бегемота
лимит вроде поднял
Там есть ограничения на сумму перевода?
не приходит смс с подтверждением..

З карти ексБєні коміс. Краще СЕП. Ні?


Насчёт коммисии не знаю
я так понимаю, моно же компенсирует комиссию кешбеком 0.6%?
Не успешная операция
Нужно пополнять СЕПом?

Ограничение по сумме 60 тыс. грн. на 1 перевод. Можно пополнить черную или белую карту за несколько переводов на необходимую сумму и открыть депозит. Но согласно тарифов, компенсируется только перевод по реквизитам.
Bosstone
 
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