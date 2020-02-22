З карти ексБєні коміс. Краще СЕП. Ні?
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Додано: Нед 23 лют, 2020 12:17
З карти ексБєні коміс. Краще СЕП. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:37
Насчёт коммисии не знаю
я так понимаю, моно же компенсирует комиссию кешбеком 0.6%?
Не успешная операция
Нужно пополнять СЕПом?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Нед 23 лют, 2020 12:45
Re: Monobank
Доцільніше...мабуть.
Тут ще завтрашні..... ставки вниз.... до 14,2%.
ПРямо невідомо як воно все повідкивається...під який прОцент.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:19
Re: Monobank
Значит столбимся все сегодня.
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:22
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:45
Ограничение по сумме 60 тыс. грн. на 1 перевод. Можно пополнить черную или белую карту за несколько переводов на необходимую сумму и открыть депозит. Но согласно тарифов, компенсируется только перевод по реквизитам.
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:50
У меня Pro-запас до Ноября под 15% до востребования. Зачем мне срочный депозит под 15%?
и тот же шарик 13%, это не реклама, тут все знают и так.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 23 лют, 2020 14:26
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:30
Maksi2, 1К це не серйозно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:41
Т.е. и пополнять сможете ток до 1К/мес
Мож тада до Монькиной мамки на телеге подъехать? тама 15 за тыщу таки пока дають
Востаннє редагувалось clientage в Нед 23 лют, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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