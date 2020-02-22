Столбяра=Фонд/12
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:44
Re: Monobank
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:46
Ну даа, мне 20К тож ближе как-то
Но в то же время я от чувствую, шо к 15% вернемся этой осенью, а пока я как-то на старых столбах перекантуюсь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:18
Додано: Нед 23 лют, 2020 19:40
Re: Monobank
Сеп по Україні на фізособу онлайн і безкоміс за рахунок власних коштів? Є ліміти? Платіж відправляють день в день? Дякую.
Надіслано від мого SM-A705FN, використовуючи Tapatalk
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