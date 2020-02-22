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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:44

Re: Monobank

  clientage написав:Забиваем столбяру в 10К или в 20К?
Столбяра=Фонд/12
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:46

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Забиваем столбяру в 10К или в 20К?
Столбяра=Фонд/12

Ну даа, мне 20К тож ближе как-то :)
Но в то же время я от чувствую, шо к 15% вернемся этой осенью, а пока я как-то на старых столбах перекантуюсь :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:18

  Квесторе_поверніться написав:Maksi2, 1К це не серйозно.

  clientage написав:Т.е. и пополнять сможете ток до 1К/мес :lol:

Согласен, какой то бомже столб получается )) Читал у них что старт от 1к.
От 10к можно фонд за 4 мес пополнить.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:40

Re: Monobank

Сеп по Україні на фізособу онлайн і безкоміс за рахунок власних коштів? Є ліміти? Платіж відправляють день в день? Дякую.

Надіслано від мого SM-A705FN, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
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