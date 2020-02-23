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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:46

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Забиваем столбяру в 10К или в 20К?
Столбяра=Фонд/12

Ну даа, мне 20К тож ближе как-то :)
Но в то же время я от чувствую, шо к 15% вернемся этой осенью, а пока я как-то на старых столбах перекантуюсь :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:18

  Квесторе_поверніться написав:Maksi2, 1К це не серйозно.

  clientage написав:Т.е. и пополнять сможете ток до 1К/мес :lol:

Согласен, какой то бомже столб получается )) Читал у них что старт от 1к.
От 10к можно фонд за 4 мес пополнить.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:40

Re: Monobank

Сеп по Україні на фізособу онлайн і безкоміс за рахунок власних коштів? Є ліміти? Платіж відправляють день в день? Дякую.

Надіслано від мого SM-A705FN, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:01

  korovas2 написав:Сеп по Україні на фізособу онлайн і безкоміс за рахунок власних коштів? Є ліміти? Платіж відправляють день в день? Дякую.

Надіслано від мого SM-A705FN, використовуючи Tapatalk

межбанка не бывает онлайн, лимитов нет, комиссий нет не только при переводе на прямые счета физиков 262..., но и на транзитные счета физиков 292...
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:32

В моне есть кешбэк на всё 1%, кроме выбранных категорий, или только на выбранные работает? Кстати, не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:33

Striker
1. Только на выбранные здесь.
2. Можно было попросить Мастер если хотели. По умолчанию дают что есть или под руку попадётся.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:35

  Striker написав:В моне есть кешбэк на всё 1%, кроме выбранных категорий, или только на выбранные работает? Кстати, не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.

КБ только на выбранные в приложухе.
Виза лучше, в большинстве банкоматов позволяет снять больше чем МС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:38

  ukrprom2014 написав:Виза лучше, в большинстве банкоматов позволяет снять больше чем МС.

Вы снимаете здесь с Визы за 0,5%? Серьёзно? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:54

  Striker написав:не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.

Если пломба не сорвана то можно поменять на мастер
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:55

  Maksi2 написав:
  Striker написав:не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.

Если пломба не сорвана то можно поменять на мастер

Сорвана. А смысл, в пределах Украины разницы никакой.
Striker
 
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