|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:46
Мизантрóп написав: clientage написав:
Забиваем столбяру в 10К или в 20К?
Столбяра=Фонд/12
Ну даа, мне 20К тож ближе как-то
Но в то же время я от чувствую, шо к 15% вернемся этой осенью, а пока я как-то на старых столбах перекантуюсь
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3552 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:18
Квесторе_поверніться написав:Maksi2
, 1К це не серйозно.
clientage написав:
Т.е. и пополнять сможете ток до 1К/мес
Согласен, какой то бомже столб получается )) Читал у них что старт от 1к.
От 10к можно фонд за 4 мес пополнить.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лют, 2020 19:40
Сеп по Україні на фізособу онлайн і безкоміс за рахунок власних коштів? Є ліміти? Платіж відправляють день в день? Дякую.
Надіслано від мого SM-A705FN, використовуючи Tapatalk
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:01
korovas2 написав:
Сеп по Україні на фізособу онлайн і безкоміс за рахунок власних коштів? Є ліміти? Платіж відправляють день в день? Дякую.
Надіслано від мого SM-A705FN, використовуючи Tapatalk
межбанка не бывает онлайн, лимитов нет, комиссий нет не только при переводе на прямые счета физиков 262..., но и на транзитные счета физиков 292...
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1390
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:32
В моне есть кешбэк на всё 1%, кроме выбранных категорий, или только на выбранные работает? Кстати, не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:33
Striker
1. Только на выбранные здесь.
2. Можно было попросить Мастер если хотели. По умолчанию дают что есть или под руку попадётся.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8013
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:35
Striker написав:
В моне есть кешбэк на всё 1%, кроме выбранных категорий, или только на выбранные работает? Кстати, не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.
КБ только на выбранные в приложухе.
Виза лучше, в большинстве банкоматов позволяет снять больше чем МС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 675
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:38
ukrprom2014 написав:
Виза лучше, в большинстве банкоматов позволяет снять больше чем МС.
Вы снимаете здесь с Визы за 0,5%? Серьёзно?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8013
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:54
Striker написав:
не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.
Если пломба не сорвана то можно поменять на мастер
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:55
Maksi2 написав: Striker написав:
не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.
Если пломба не сорвана то можно поменять на мастер
Сорвана. А смысл, в пределах Украины разницы никакой.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|