Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь , а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:58
Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь , а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:02
Бильше приказало долго жить, скоро пол года будет как
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03
|