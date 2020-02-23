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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:58

  Striker написав:
  Maksi2 написав:
  Striker написав:не обратил внимание при получении карты - дали Visa. Это чистый рандом, я так понимаю.

Если пломба не сорвана то можно поменять на мастер

Сорвана. А смысл, в пределах Украины разницы никакой.

Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь :), а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:02

  Maksi2 написав:
  Striker написав:
  Maksi2 написав:Если пломба не сорвана то можно поменять на мастер

Сорвана. А смысл, в пределах Украины разницы никакой.

Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь :), а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.

Бильше приказало долго жить, скоро пол года будет как ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03

  Stringer написав:Бильше приказало долго жить, скоро пол года будет как ;-)

Вот бы и недобанки приказали врезать дубца. А бильше типа вернется. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:58

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Виза лучше, в большинстве банкоматов позволяет снять больше чем МС.

Вы снимаете здесь с Визы за 0,5%? Серьёзно? :mrgreen:

А как же фопы и зарплатники? они комиссию не платят :D
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:39

Bosstone
Какие ФОПы в Моно? :shock: А зарплатников, подавших специальное заявление в свою бухгалтерию, ИМХО единицы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:45

Re: Monobank

  Vorlon написав:Какие ФОПы в Моно? А зарплатников, подавших специальное заявление в свою бухгалтерию, ИМХО единицы.

А не нужно быть ФОП в моно, нужно просто переводить со своего ФОПовского счета на моно по специальным реквизитам. Потом можно снимать до 50к в месяц без комиссии.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 684
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:13

Ставлю на те, що ФОПів тут більше за зарплатників, хоча мізер і тих, і інших.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1755175617571758
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