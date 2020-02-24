Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь , а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:58
Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь , а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:02
Бильше приказало долго жить, скоро пол года будет как
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:58
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:39
Bosstone
Какие ФОПы в Моно? А зарплатников, подавших специальное заявление в свою бухгалтерию, ИМХО единицы.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:45
Re: Monobank
А не нужно быть ФОП в моно, нужно просто переводить со своего ФОПовского счета на моно по специальным реквизитам. Потом можно снимать до 50к в месяц без комиссии.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:13
Ставлю на те, що ФОПів тут більше за зарплатників, хоча мізер і тих, і інших.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:20
Re: Monobank
Меняю мнение о банке, небезопасный он...
Моя ситуация описана на Минфине:
Офпред банка ссылается на крайне стремный пункт договора 5.7.4.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:43
Нічого собі, ситуація неприємна, банк підіграв шахраям і ще й виправдовує себе?! Капець...
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:06
Тю, в Привате по звонку с финансового номера на 3700 через голосовое меню можно переводить деньги с любой из карт. Нужно только последние 4 цифры номера карты знать.
Береги телефон смолоду
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