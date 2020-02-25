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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:09
ramzes4 написав:
Тю, в Привате по звонку с финансового номера на 3700 через голосовое меню можно переводить деньги с любой из карт. Нужно только последние 4 цифры номера карты знать.
Береги телефон смолоду
Жесть.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Вів 25 лют, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:10
и шо знание только хвамилії
и факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?
ой шото не договариваете
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v57
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:21
Це не добре, так як в інших банках пройти ідентифікацію ще той квест (головне безпека).
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Zochan
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:28
v57 написав:
и шо знание только хвамилії
и факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?
ой шото не договариваете
Completely agree. Knowing names gives almost nothing
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nickvp
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:30
Ну выводы с данной истории однозначно надо сделать.. по поводу безопасности
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:43
ramzes4 написав:
Береги телефон смолоду
У меня Моно на смартфоне без симки.
а симка на кнопочной НОКИИ. Безпека на курорте за ненадобностью.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:39
История явно не полная. Рассказывайте полностью как дело было.
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Rimlyanin1
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