То что сыграл на руку бесспорно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:08
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:09
Жесть.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 25 лют, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:10
и шо знание только хвамилії
и факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?
ой шото не договариваете
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:21
Re: Monobank
Це не добре, так як в інших банках пройти ідентифікацію ще той квест (головне безпека).
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:28
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:30
Ну выводы с данной истории однозначно надо сделать.. по поводу безопасности
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:43
Re: Monobank
У меня Моно на смартфоне без симки.
а симка на кнопочной НОКИИ. Безпека на курорте за ненадобностью.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:39
История явно не полная. Рассказывайте полностью как дело было.
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:12
Ты сказки не рассказывай. Банк не виноват. Тут только твоя вина. Бредовый отзыв.
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:46
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