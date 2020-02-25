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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1756175717581759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
11
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:08

  root написав:Нічого собі, ситуація неприємна, банк підіграв шахраям і ще й виправдовує себе?! Капець... :shock:


То что сыграл на руку бесспорно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:09

  ramzes4 написав:Тю, в Привате по звонку с финансового номера на 3700 через голосовое меню можно переводить деньги с любой из карт. Нужно только последние 4 цифры номера карты знать.
Береги телефон смолоду :wink:

Жесть.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 25 лют, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:10

и шо знание только хвамилії
и факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?

ой шото не договариваете :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:21

Re: Monobank

Це не добре, так як в інших банках пройти ідентифікацію ще той квест (головне безпека).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:28

  v57 написав:и шо знание только хвамилії
и факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?

ой шото не договариваете :)


Completely agree. Knowing names gives almost nothing
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:30

Ну выводы с данной истории однозначно надо сделать.. по поводу безопасности
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:43

Re: Monobank

  ramzes4 написав:Береги телефон смолоду


У меня Моно на смартфоне без симки.
а симка на кнопочной НОКИИ. Безпека на курорте за ненадобностью.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:39

  vpchelko написав:Меняю мнение о банке, небезопасный он...
Моя ситуация описана на Минфине: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/137205/
Офпред банка ссылается на крайне стремный пункт договора 5.7.4.


История явно не полная. Рассказывайте полностью как дело было.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:12

  vpchelko написав:Меняю мнение о банке, небезопасный он...
Моя ситуация описана на Минфине: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/137205/
Офпред банка ссылается на крайне стремный пункт договора 5.7.4.

Ты сказки не рассказывай. Банк не виноват. Тут только твоя вина. Бредовый отзыв.
PePerino
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:46

  vpchelko написав:
  root написав:Нічого собі, ситуація неприємна, банк підіграв шахраям і ще й виправдовує себе?! Капець... :shock:


То что сыграл на руку бесспорно.



И фамилию можно и так узнать если ввести номер карты в айбокс... Она не дает ничего, нужны еще данные...
5929966
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