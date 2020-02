Додано: Вів 25 лют, 2020 17:28

v57 написав: и шо знание только хвамилії

и факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?



ой шото не договариваете и шо знание только хвамиліїи факта шо "с картой все впорядке" дает возможность выполнить перевод?ой шото не договариваете

Completely agree. Knowing names gives almost nothing