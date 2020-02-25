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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:44
Goodman написав:
У меня Моно на смартфоне без симки.
а симка на кнопочной НОКИИ. Безпека на курорте за ненадобностью.
Я больше про номер, а не про аппарат.
Если номер уведут, то будет без разницы, где у вас симка
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:54
Кстати, чтобы труднее было увести финансвоый номер - можно оператору дать свой паспорт, тогда легче будет доказать, что ты не олень
и быстрее вернуть
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:57
omb написав:
Кстати, чтобы труднее было увести финансвоый номер - можно оператору дать свой паспорт, тогда легче будет доказать, что ты не олень
и быстрее вернуть
Можно? По меньшей мере тупо без этого. Или использования контракта, как вариант.
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Vorlon
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:25
Как по мне, использовать припейд симку без привязки к твоим паспортным данным - дикая дичь
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Boundless
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:36
Boundless написав:
Как по мне, использовать припейд симку без привязки к твоим паспортным данным - дикая дичь
Был случай когда спёрли 20миллиоров баксов и поменяли симкару ту которая по паспорту должны были менят .
Был случай у нас, очень давно когда могли поменять любую симку за 100 баксов .
Вы маетесь дурью.
Надо ставить вопрос ukrexim: Visa platinum или infinite.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:46
Boundless написав:
Как по мне, использовать припейд симку без привязки к твоим паспортным данным - дикая дичь
Уверен, что маленькая толика людей это сделала
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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