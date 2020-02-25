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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
11
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:44

  Goodman написав: У меня Моно на смартфоне без симки.
а симка на кнопочной НОКИИ. Безпека на курорте за ненадобностью.

Я больше про номер, а не про аппарат.
Если номер уведут, то будет без разницы, где у вас симка :)
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлень: 423
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:54

Кстати, чтобы труднее было увести финансвоый номер - можно оператору дать свой паспорт, тогда легче будет доказать, что ты не олень :) и быстрее вернуть
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 349
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:57

  omb написав:Кстати, чтобы труднее было увести финансвоый номер - можно оператору дать свой паспорт, тогда легче будет доказать, что ты не олень :) и быстрее вернуть

Можно? По меньшей мере тупо без этого. Или использования контракта, как вариант.
Vorlon
 
Повідомлень: 8028
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:25

Re: Monobank

Как по мне, использовать припейд симку без привязки к твоим паспортным данным - дикая дичь
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:36

  Boundless написав:Как по мне, использовать припейд симку без привязки к твоим паспортным данным - дикая дичь


Был случай когда спёрли 20миллиоров баксов и поменяли симкару ту которая по паспорту должны были менят .

Был случай у нас, очень давно когда могли поменять любую симку за 100 баксов .


Вы маетесь дурью.
Надо ставить вопрос ukrexim: Visa platinum или infinite. :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:46

  Boundless написав:Как по мне, использовать припейд симку без привязки к твоим паспортным данным - дикая дичь
Уверен, что маленькая толика людей это сделала
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 349
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
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  #<1 ... 1757175817591760
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