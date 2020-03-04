Всегда поздно, зачисляет так же - сэпом мони можно пользоваться только в самом крайнем случае
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:06
Всегда поздно, зачисляет так же - сэпом мони можно пользоваться только в самом крайнем случае
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:21
Странно... Я сегодня в начале шестого вечера отправил тут таки сэп - даже учитывая вечернее время, но до адресата домчалось менее чем за час. Видимо у вас явно что-то пошло не так ;(
Мои рефералки:
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:37
ну не исключаю что наши платежи ушли одновременно.
тока вам получатель поздние нормально принимает, а мой нет ...
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Додано: Сер 04 бер, 2020 19:58
Дуже дивно. Мені котобанка офіційно відповідала, що день у день вони відправляють СЕПи, що були сформовані до 16:00, мій вчорашній, сформований о 15:45 зайшов на реципієнта сьогодні зранку (не можу точно сказати на якому кінці була проблема). Після 16-ї у мене СЕПи ходили лише з кота на Універсал.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 04 бер, 2020 20:25
Не могу найти в "Умовах і правилах обслуговування фізичних осіб" сколько по времени доступен выбор новых категорий, написано только в начале месяца. Можно только 1-го числа выбирать?
Додано: Сер 04 бер, 2020 20:26
до конца мес. хоть в последний день
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Додано: Сер 04 бер, 2020 20:26
Re: Monobank
Да сколько хотите
Даже если выбрали, через поддержку можете сбросить если передумали и не было ещё зачислений на кешбек
Востаннє редагувалось anis в Сер 04 бер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 бер, 2020 20:27
Re: Monobank
Будь-коли можна вибирати.
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:03
Monobank
Моно этой ночью возврат сделали по двум списаниям.
Приятно дело иметь)
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:57
Re: Monobank
Предлагаю обсудить "геймплей"-систему британской версии mono - koto.
Обратите внимание на кредитную часть, особенно на радио-кнопку и процесс отображения средств на карте.
Как видно - кредитный лимит (overdraft) можно включать-выключать моментально без каких-либо видны последствий (у нас если выключить - это заявка, а потом еще7 и не факт, что обратно тебе хоть половину нальют).
Но самое главное - психологичная часть в балансе на карте - отображает СВОИ деньги на ней, а мелким шрифтом добавляет "+ возможность кредита в размере...".
У нас же показывает 22 000 ДЕНЕГ баланс... из которых 20к нетвоих и на деле всего 2 тысячи в кармане.
Судя по тарифам - кредитование лимита у них до 18,25% годовых если судить по картинке (до 22,8125 если верить статье). 25 пенсов в день независимо от размера кредита, но кредит до 400 (или до 500 на картинке) фунтов максимум.
В то же время рассрочка - от 60% в месяц = 10 фунтов/мес с лимитом до 2000.
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