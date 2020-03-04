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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1780178117821783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:06

  IMPRINTER написав:господа, нет сєпа от 13:30 - горох когда отправляет сєп?

Всегда поздно, зачисляет так же - сэпом мони можно пользоваться только в самом крайнем случае
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:21

  IMPRINTER написав:господа, нет сєпа от 13:30 - горох когда отправляет сєп?

Странно... Я сегодня в начале шестого вечера отправил тут таки сэп - даже учитывая вечернее время, но до адресата домчалось менее чем за час. Видимо у вас явно что-то пошло не так ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:37

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, нет сєпа от 13:30 - горох когда отправляет сєп?

Странно... Я сегодня в начале шестого вечера отправил тут таки сэп - даже учитывая вечернее время, но до адресата домчалось менее чем за час. Видимо у вас явно что-то пошло не так ;(


ну не исключаю что наши платежи ушли одновременно.
тока вам получатель поздние нормально принимает, а мой нет ...
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:58

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, нет сєпа от 13:30 - горох когда отправляет сєп?

Странно... Я сегодня в начале шестого вечера отправил тут таки сэп - даже учитывая вечернее время, но до адресата домчалось менее чем за час. Видимо у вас явно что-то пошло не так ;(

Дуже дивно. Мені котобанка офіційно відповідала, що день у день вони відправляють СЕПи, що були сформовані до 16:00, мій вчорашній, сформований о 15:45 зайшов на реципієнта сьогодні зранку (не можу точно сказати на якому кінці була проблема). Після 16-ї у мене СЕПи ходили лише з кота на Універсал.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:25

Не могу найти в "Умовах і правилах обслуговування фізичних осіб" сколько по времени доступен выбор новых категорий, написано только в начале месяца. Можно только 1-го числа выбирать?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:26

  Striker написав:Не могу найти в "Умовах і правилах обслуговування фізичних осіб" сколько по времени доступен выбор новых категорий, написано только в начале месяца. Можно только 1-го числа выбирать?


до конца мес. хоть в последний день
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:26

Re: Monobank

Striker написав:Не могу найти в "Умовах і правилах обслуговування фізичних осіб" сколько по времени доступен выбор новых категорий, написано только в начале месяца. Можно только 1-го числа выбирать?
Да сколько хотите
Даже если выбрали, через поддержку можете сбросить если передумали и не было ещё зачислений на кешбек
Востаннє редагувалось anis в Сер 04 бер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:27

Re: Monobank

Striker написав:Не могу найти в "Умовах і правилах обслуговування фізичних осіб" сколько по времени доступен выбор новых категорий, написано только в начале месяца. Можно только 1-го числа выбирать?
Будь-коли можна вибирати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:03

Monobank

Gost2013 написав:В защиту Моно сообщу, что у мене повторно списался платеж от 27.02 через ИзиПэй по карте УкрСиба.
И в отличие от Моно, УкрСиб никаких уведомлений не рассылал (факт выяснился случайно).
Горячка УкрСиба, так же в отличие от Моно, обещает разобраться и вернуть деньги АЖ за неделю.
Так, что все познается в сравнении.


Моно этой ночью возврат сделали по двум списаниям.
Приятно дело иметь)
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:57

Re: Monobank

Предлагаю обсудить "геймплей"-систему британской версии mono - koto.
https://ain.ua/2020/03/03/rogalskij-pro-koto/

Обратите внимание на кредитную часть, особенно на радио-кнопку и процесс отображения средств на карте.
Зображення
Зображення
Как видно - кредитный лимит (overdraft) можно включать-выключать моментально без каких-либо видны последствий (у нас если выключить - это заявка, а потом еще7 и не факт, что обратно тебе хоть половину нальют).

Но самое главное - психологичная часть в балансе на карте - отображает СВОИ деньги на ней, а мелким шрифтом добавляет "+ возможность кредита в размере...".
У нас же показывает 22 000 ДЕНЕГ баланс... из которых 20к нетвоих и на деле всего 2 тысячи в кармане.

Судя по тарифам - кредитование лимита у них до 18,25% годовых если судить по картинке (до 22,8125 если верить статье). 25 пенсов в день независимо от размера кредита, но кредит до 400 (или до 500 на картинке) фунтов максимум.
В то же время рассрочка - от 60% в месяц :roll: = 10 фунтов/мес с лимитом до 2000.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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