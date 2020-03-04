Додано: Чет 05 бер, 2020 08:57

процесс отображения средств на карте.

Предлагаю обсудить "геймплей"-систему британской версии mono - koto.Обратите внимание на кредитную часть, особенно на радио-кнопку иКак видно - кредитный лимит (overdraft) можно включать-выключать моментально без каких-либо видны последствий (у нас если выключить - это заявка, а потом еще7 и не факт, что обратно тебе хоть половину нальют).Но самое главное - психологичная часть в балансе на карте - отображает СВОИ деньги на ней, а мелким шрифтом добавляет "+ возможность кредита в размере...".У нас же показывает 22 000 ДЕНЕГ баланс... из которых 20к нетвоих и на деле всего 2 тысячи в кармане.Судя по тарифам - кредитование лимита у них до 18,25% годовых если судить по картинке (до 22,8125 если верить статье). 25 пенсов в день независимо от размера кредита, но кредит до 400 (или до 500 на картинке) фунтов максимум.В то же время рассрочка - от 60% в месяц= 10 фунтов/мес с лимитом до 2000.