RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1781178217831784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:43

  wilomik написав:
Gost2013 написав:В защиту Моно сообщу, что у мене повторно списался платеж от 27.02 через ИзиПэй по карте УкрСиба.
И в отличие от Моно, УкрСиб никаких уведомлений не рассылал (факт выяснился случайно).
Горячка УкрСиба, так же в отличие от Моно, обещает разобраться и вернуть деньги АЖ за неделю.
Так, что все познается в сравнении.


Моно этой ночью возврат сделали по двум списаниям.
Приятно дело иметь)

А УкрСиб- до сих пор нет.
КотоБанда vs BNP Paribas Group. Гейм, сет и матч в пользу Гороха.
Gost2013
 
Повідомлень: 116
З нами з: 15.09.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:09

  nnallex написав:чем больше читаю новости про Моно, с восхищениями какой он крутой, тем больше становится стремней, уже напоминает Дельту в эпоху его самой "всенародности", надеюсь Универсал держит кота за яйца и жестко мониторит действия команды "новаторов"


С любой карты могут списать сколько захотят .
Я узнаю про Union Pay. Открою Unionpay если там не будет списания в минус.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 22.12.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:13

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Открою Unionpay если там не будет списания в минус.

аналогічно
софт на серверах один і то йже :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7809
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:29

  Igor3777 написав:Ну что, правительство отставили, теперь Дубилет вернётся и поднимет банк с колен ??)

Если не посадят. 25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія" - это только верхушка айсберга. Человек не привык работать по правилам и через тендеры. Это не для него. Ему и нищенская министерская зарплата и госохрана были не нужны. Взял частную, чтобы не следили и не спалили чем занимается.

На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился. Бросили щуку в озеро, только теперь, видимо, поняли что сделали. Но может придется и ответить. С МВД требуют борьбу с коррупцией, СБУ все видит и знает, может уже будут что-то делать.

В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов, затем занялся мелочевкой (вложил в моню лям баксов, с которых непоняно что поимел). Затем дорвался до бюджета и до гораздо больших сумм. Но сколько б веревочка не вилась, а конец должен быть. Поглядим, во что это выльется. Сейчас пока еще мишура, петиции, протесты недовольных фолловеров, типа "переговоры". Но, надеюсь, народу расскажут, что там было на самом деле и многие прозреют.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 05 бер, 2020 14:53, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
Повідомлень: 6167
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:45

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Открою Unionpay если там не будет списания в минус.

аналогічно
софт на серверах один і то йже :)


Я себя чувствую де*** , если использую карту ради 400грн cashback , если списать могут миллиард долларов и загнать в минус .

Открыл платину от Симы, и жду 4к грн cashback
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 22.12.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:21

Мне приложение пишет что на 90% круче других, раньше было что круче на 81%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 22.12.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:23

  proftpd66 написав:Мне приложение пишет что на 90% круче других, раньше было что круче на 81%

Обязательно продолжайте держать нас в курсе, когда что-то изменится! 8)
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:23

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Мне приложение пишет что на 90% круче других, раньше было что круче на 81%

Это все из-за платины Укрксимбанка - сразу крутость повысилась :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 767
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:57

proftpd66 Ого, значит скоро акции моно подарят :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:19

  Gost2013 написав:
  wilomik написав:
Gost2013 написав:В защиту Моно сообщу, что у мене повторно списался платеж от 27.02 через ИзиПэй по карте УкрСиба.
И в отличие от Моно, УкрСиб никаких уведомлений не рассылал (факт выяснился случайно).
Горячка УкрСиба, так же в отличие от Моно, обещает разобраться и вернуть деньги АЖ за неделю.
Так, что все познается в сравнении.


Моно этой ночью возврат сделали по двум списаниям.
Приятно дело иметь)

А УкрСиб- до сих пор нет.
КотоБанда vs BNP Paribas Group. Гейм, сет и матч в пользу Гороха.

Мне до сих пор ничего не вернули в Моно. Это не матч, а лотерея
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 993
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2435 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1781178217831784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ingtrans, MASolomko, proftpd66, slasva, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17840)
05.03.2020 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.