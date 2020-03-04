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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:43
wilomik написав:
Gost2013 написав:В защиту Моно сообщу, что у мене повторно списался платеж от 27.02 через ИзиПэй по карте УкрСиба.
И в отличие от Моно, УкрСиб никаких уведомлений не рассылал (факт выяснился случайно).
Горячка УкрСиба, так же в отличие от Моно, обещает разобраться и вернуть деньги АЖ за неделю.
Так, что все познается в сравнении.
Моно этой ночью возврат сделали по двум списаниям.
Приятно дело иметь)
А УкрСиб- до сих пор нет.
КотоБанда vs BNP Paribas Group. Гейм, сет и матч в пользу Гороха.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:09
nnallex написав:
чем больше читаю новости про Моно, с восхищениями какой он крутой, тем больше становится стремней, уже напоминает Дельту в эпоху его самой "всенародности", надеюсь Универсал держит кота за яйца и жестко мониторит действия команды "новаторов"
С любой карты могут списать сколько захотят .
Я узнаю про Union Pay. Открою Unionpay если там не будет списания в минус.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:13
proftpd66 написав:
Открою Unionpay если там не будет списания в минус.
аналогічно
софт на серверах один і то йже
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greenozon
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:29
Igor3777 написав:
Ну что, правительство отставили, теперь Дубилет вернётся и поднимет банк с колен ??)
Если не посадят. 25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія" - это только верхушка айсберга. Человек не привык работать по правилам и через тендеры. Это не для него. Ему и нищенская министерская зарплата и госохрана были не нужны. Взял частную, чтобы не следили и не спалили чем занимается.
На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился. Бросили щуку в озеро, только теперь, видимо, поняли что сделали. Но может придется и ответить. С МВД требуют борьбу с коррупцией, СБУ все видит и знает, может уже будут что-то делать.
В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов, затем занялся мелочевкой (вложил в моню лям баксов, с которых непоняно что поимел). Затем дорвался до бюджета и до гораздо больших сумм. Но сколько б веревочка не вилась, а конец должен быть. Поглядим, во что это выльется. Сейчас пока еще мишура, петиции, протесты недовольных фолловеров, типа "переговоры". Но, надеюсь, народу расскажут, что там было на самом деле и многие прозреют.
Востаннє редагувалось newbie
в Чет 05 бер, 2020 14:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:45
greenozon написав: proftpd66 написав:
Открою Unionpay если там не будет списания в минус.
аналогічно
софт на серверах один і то йже
Я себя чувствую де*** , если использую карту ради 400грн cashback , если списать могут миллиард долларов и загнать в минус .
Открыл платину от Симы, и жду 4к грн cashback
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:21
Мне приложение пишет что на 90% круче других, раньше было что круче на 81%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:23
proftpd66 написав:
Мне приложение пишет что на 90% круче других, раньше было что круче на 81%
Обязательно продолжайте держать нас в курсе, когда что-то изменится!
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:23
proftpd66 написав:
Мне приложение пишет что на 90% круче других, раньше было что круче на 81%
Это все из-за платины Укрксимбанка - сразу крутость повысилась
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:57
proftpd66
Ого, значит скоро акции моно подарят
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:19
Gost2013 написав: wilomik написав:
Gost2013 написав:В защиту Моно сообщу, что у мене повторно списался платеж от 27.02 через ИзиПэй по карте УкрСиба.
И в отличие от Моно, УкрСиб никаких уведомлений не рассылал (факт выяснился случайно).
Горячка УкрСиба, так же в отличие от Моно, обещает разобраться и вернуть деньги АЖ за неделю.
Так, что все познается в сравнении.
Моно этой ночью возврат сделали по двум списаниям.
Приятно дело иметь)
А УкрСиб- до сих пор нет.
КотоБанда vs BNP Paribas Group. Гейм, сет и матч в пользу Гороха.
Мне до сих пор ничего не вернули в Моно. Это не матч, а лотерея
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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