Додано: Чет 05 бер, 2020 13:29

Igor3777 написав: Ну что, правительство отставили, теперь Дубилет вернётся и поднимет банк с колен ??) Ну что, правительство отставили, теперь Дубилет вернётся и поднимет банк с колен ??)

Если не посадят. 25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія" - это только верхушка айсберга. Человек не привык работать по правилам и через тендеры. Это не для него. Ему и нищенская министерская зарплата и госохрана были не нужны. Взял частную, чтобы не следили и не спалили чем занимается.На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился. Бросили щуку в озеро, только теперь, видимо, поняли что сделали. Но может придется и ответить. С МВД требуют борьбу с коррупцией, СБУ все видит и знает, может уже будут что-то делать.В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов, затем занялся мелочевкой (вложил в моню лям баксов, с которых непоняно что поимел). Затем дорвался до бюджета и до гораздо больших сумм. Но сколько б веревочка не вилась, а конец должен быть. Поглядим, во что это выльется. Сейчас пока еще мишура, петиции, протесты недовольных фолловеров, типа "переговоры". Но, надеюсь, народу расскажут, что там было на самом деле и многие прозреют.