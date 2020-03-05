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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:33

  ingtrans написав:Сегодня обещают детские карты в бете.


як виглядяють?
з котиками?
Prestol
 
Повідомлень: 157
З нами з: 09.02.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:36

  Prestol написав:
  ingtrans написав:Сегодня обещают детские карты в бете.


як виглядяють?
з котиками?

звісно
https://t.me/OGoMono/397
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:36

Re: Monobank

  Prestol написав:як виглядяють?
з котиками?

Желтая или черная, без котиков.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 773
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38

  vitaliy_berdinskikh написав:https://t.me/OGoMono/397

Так то скины, физические будут обычными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 773
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:40

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:звісно


кнут и пряник:
"Короче, если вы не откроете ребёнку нашу карту, его детство пройдет менее ярко, так и знайте"
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:47

Re: Monobank

Кстати, как-то они перемудрили с этой бетой. При заказе карты дают ссылку, мол дайте эту ссылку ребенку для установки приложения, но по нему устанавливается основная версия, которая не работает с детскими картами. Поэтому приходится в ручном режиме обращаться в поддержку для регистрации детей в качестве бета-тестеров, ну или подключать их к своему аккаунту бета-тестирования.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 773
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:52

ingtrans
так версия одна. А детей регистрируют как бета-тестеров для бета-версии. Все правильно.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 376
З нами з: 06.08.19
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:00

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:так версия одна. А детей регистрируют как бета-тестеров для бета-версии. Все правильно.

Суть моего комментария в том, что регистрировать в программе бета-тестирования нужно вручную через поддержку, а не, например, самостоятельно по ссылке из приложения. То есть все так красиво и технологично, а потом пишешь в поддержку и они "в течение дня" отправляют ссылку на регистрацию в программе бета-тестирования. Могли бы давать ссылки для самостоятельной регистрации, все равно же приходится регистрироваться, но только долго и нудно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 773
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