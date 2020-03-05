як виглядяють?
з котиками?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:33
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:36
звісно
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:36
Re: Monobank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38
Так то скины, физические будут обычными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:40
Re: Monobank
кнут и пряник:
"Короче, если вы не откроете ребёнку нашу карту, его детство пройдет менее ярко, так и знайте"
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:47
Re: Monobank
Кстати, как-то они перемудрили с этой бетой. При заказе карты дают ссылку, мол дайте эту ссылку ребенку для установки приложения, но по нему устанавливается основная версия, которая не работает с детскими картами. Поэтому приходится в ручном режиме обращаться в поддержку для регистрации детей в качестве бета-тестеров, ну или подключать их к своему аккаунту бета-тестирования.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:52
ingtrans
так версия одна. А детей регистрируют как бета-тестеров для бета-версии. Все правильно.
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:00
Re: Monobank
Суть моего комментария в том, что регистрировать в программе бета-тестирования нужно вручную через поддержку, а не, например, самостоятельно по ссылке из приложения. То есть все так красиво и технологично, а потом пишешь в поддержку и они "в течение дня" отправляют ссылку на регистрацию в программе бета-тестирования. Могли бы давать ссылки для самостоятельной регистрации, все равно же приходится регистрироваться, но только долго и нудно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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