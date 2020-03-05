Додано: Чет 05 бер, 2020 20:47

Кстати, как-то они перемудрили с этой бетой. При заказе карты дают ссылку, мол дайте эту ссылку ребенку для установки приложения, но по нему устанавливается основная версия, которая не работает с детскими картами. Поэтому приходится в ручном режиме обращаться в поддержку для регистрации детей в качестве бета-тестеров, ну или подключать их к своему аккаунту бета-тестирования.