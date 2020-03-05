Maksi2 написав:Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь , а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.
Бильше приказало долго жить, скоро пол года будет как
Вопрос: какую карту (Visa или Mastercard) лучше заказать как черную именную для оплат в нестандартных валютах (не USD и не EUR)? Если не считать временно мертвой программы MC Більше - какие преимущества той или иной МПС для такой карты? Есть ли тенденция более удачных курсов UAH к таким валютам (например, TRY, HUF, DKK) у Visa или Mastercard?
А главное - с какими BIN (Debit/Credit) сейчас выдаются именные Visa, и с какими Mastercard? Насколько я понимаю, есть мерчанты (отели/аренда авто), принимающие исключительно Credit. Получил неименную Visa 444111 - этот BIN вроде как Credit (некоторые тулзы, например https://www.fraudlabspro.com/credit-car ... iin-lookup пишут Debit - но их меньшинство). Именные Visa тоже с этим BIN сейчас выдают? И какие BIN у именных Mastercard? Нет ли на них надписи Debit (у MC поверх голограммы)?
Напрямую, валюта третьих стран к гривне не конвертируется ни одной мпс. мпс конвертирует местную валюту в доллар, и выставляет доллары к списанию, а ваш банк уже конвертирует доллар в гривню по своему курсу. Курс доллара мастера в европе азии и большинстве стран африки к местным валютам, чуть лучше чем у визы
Искатель написав:Кому-то уже удалось оформить детскую карту? Из того, что прочитал в группе на ФБ, ничего не понял. Одни сбои и факапы...
Многим удалось. Но есть особенность - ставить приложение нужно из-под аккаунта, участвующего в программе бета-тестирования. А это значит, что нужно либо ставить ребенку приложение под своим аккаунтом, либо просить поддержку подписать аккаунт ребенка под программу бета-тестирования.
У меня тоже бета. Какая моя последовательность действий? И еще. Где-то прочитал, что ребенку должно быть больше 13 лет. Это так, или я что-то не понял?
PePerino написав: В первую очередь это мобильное приложение Универсал банка
Именно так. Не банк и даже не часть ИТ отдела банка, а один из продуктов, разработанный и сопровождаемый аутсорсерами. А чел рассказывает типа для понимающих, а все равно торочит банк. Лживая и вводящая в заблуждение реклама, в GB, как он сам говорит, за это бы уже закрыли.
А вообще, то очень приятно знать, что где-то нагибают банкиров, а не банки.
Так отож. Самому интересно, как и что у них получится там, где все правильно. У них же все основано на обмане и такое работает только у нас.
Искатель написав:У меня тоже бета. Какая моя последовательность действий? И еще. Где-то прочитал, что ребенку должно быть больше 13 лет. Это так, или я что-то не понял?
В своем приложении свайп вниз, открываете вкладку Детские, далее Новая карту и следуете указаниям. Дальше на телефоне ребенка ставите бету из-под своего аккаунта или предварительно просите поддержку подписать аккаунт ребенка под бета-тестирование и ставите приложение, которое придет на почту в аккаунте ребенка. Дальше следуете указаниям в приложении. Ребенку должно быть от 6 до 16 лет. 13 лет, я так понимаю, всплыло из ограничений в аккаунтах Google.
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