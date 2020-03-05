Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:33

PePerino написав: В первую очередь это мобильное приложение Универсал банка В первую очередь это мобильное приложение Универсал банка

А вообще, то очень приятно знать, что где-то нагибают банкиров, а не банки.

Именно так. Не банк и даже не часть ИТ отдела банка, а один из продуктов, разработанный и сопровождаемый аутсорсерами. А чел рассказывает типа для понимающих, а все равно торочит банк. Лживая и вводящая в заблуждение реклама, в GB, как он сам говорит, за это бы уже закрыли.Так отож. Самому интересно, как и что у них получится там, где все правильно. У них же все основано на обмане и такое работает только у нас.