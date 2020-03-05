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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1785178617871788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:13

  wildlynx написав:
  Stringer написав:
  Maksi2 написав:Я по мастеру собираю балы в бонусной программе "мастеркард більше", потом меняю на всякую чушь :), а в визе ничего подобного нет. Но в целом, да, нет разницы.

Бильше приказало долго жить, скоро пол года будет как ;-)


Вопрос: какую карту (Visa или Mastercard) лучше заказать как черную именную для оплат в нестандартных валютах (не USD и не EUR)? Если не считать временно мертвой программы MC Більше - какие преимущества той или иной МПС для такой карты? Есть ли тенденция более удачных курсов UAH к таким валютам (например, TRY, HUF, DKK) у Visa или Mastercard?

А главное - с какими BIN (Debit/Credit) сейчас выдаются именные Visa, и с какими Mastercard? Насколько я понимаю, есть мерчанты (отели/аренда авто), принимающие исключительно Credit. Получил неименную Visa 444111 - этот BIN вроде как Credit (некоторые тулзы, например https://www.fraudlabspro.com/credit-car ... iin-lookup пишут Debit - но их меньшинство). Именные Visa тоже с этим BIN сейчас выдают? И какие BIN у именных Mastercard? Нет ли на них надписи Debit (у MC поверх голограммы)?

Напрямую, валюта третьих стран к гривне не конвертируется ни одной мпс. мпс конвертирует местную валюту в доллар, и выставляет доллары к списанию, а ваш банк уже конвертирует доллар в гривню по своему курсу.
Курс доллара мастера в европе азии и большинстве стран африки к местным валютам, чуть лучше чем у визы
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:22

Искатель зачем вам детские моно? отдайте ребёнку одну из неименных коко дебит форварда - это самое лучшее решение во всех отношениях на сегодня
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:23

  ingtrans написав:
  Искатель написав:Кому-то уже удалось оформить детскую карту?
Из того, что прочитал в группе на ФБ, ничего не понял. Одни сбои и факапы...

Многим удалось. Но есть особенность - ставить приложение нужно из-под аккаунта, участвующего в программе бета-тестирования. А это значит, что нужно либо ставить ребенку приложение под своим аккаунтом, либо просить поддержку подписать аккаунт ребенка под программу бета-тестирования.

У меня тоже бета. Какая моя последовательность действий?
И еще. Где-то прочитал, что ребенку должно быть больше 13 лет. Это так, или я что-то не понял?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:25

  Stringer написав:Искатель зачем вам детские моно? отдайте ребёнку одну из неименных коко дебит форварда - это самое лучшее решение во всех отношениях на сегодня

А не стремно? На ней же 15 тысяч :)
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:28

  Stringer написав:Искатель зачем вам детские моно? отдайте ребёнку одну из неименных коко дебит форварда - это самое лучшее решение во всех отношениях на сегодня

Я благодарен всем за советы :) Меня интересует сам процесс, как любил говорить поручик Ржевский.
А сам процесс нигде не описан. Или ткните носом в ссылку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:29

  ramzes4 написав:
  Stringer написав:Искатель зачем вам детские моно? отдайте ребёнку одну из неименных коко дебит форварда - это самое лучшее решение во всех отношениях на сегодня

А не стремно? На ней же 15 тысяч :)

Отдайте не ту на которой 15000, а вторую ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:32

  Stringer написав:
  ramzes4 написав:
  Stringer написав:Искатель зачем вам детские моно? отдайте ребёнку одну из неименных коко дебит форварда - это самое лучшее решение во всех отношениях на сегодня

А не стремно? На ней же 15 тысяч :)

Отдайте не ту на которой 15000, а вторую ;-)

Так на обеих же по 15 или около того ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:33

  PePerino написав: В первую очередь это мобильное приложение Универсал банка

Именно так. Не банк и даже не часть ИТ отдела банка, а один из продуктов, разработанный и сопровождаемый аутсорсерами. А чел рассказывает типа для понимающих, а все равно торочит банк. Лживая и вводящая в заблуждение реклама, в GB, как он сам говорит, за это бы уже закрыли.

А вообще, то очень приятно знать, что где-то нагибают банкиров, а не банки.

Так отож. Самому интересно, как и что у них получится там, где все правильно. У них же все основано на обмане и такое работает только у нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:39

Re: Monobank

  Искатель написав:У меня тоже бета. Какая моя последовательность действий?
И еще. Где-то прочитал, что ребенку должно быть больше 13 лет. Это так, или я что-то не понял?

В своем приложении свайп вниз, открываете вкладку Детские, далее Новая карту и следуете указаниям. Дальше на телефоне ребенка ставите бету из-под своего аккаунта или предварительно просите поддержку подписать аккаунт ребенка под бета-тестирование и ставите приложение, которое придет на почту в аккаунте ребенка. Дальше следуете указаниям в приложении. Ребенку должно быть от 6 до 16 лет. 13 лет, я так понимаю, всплыло из ограничений в аккаунтах Google.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40

Monobank +100 грн. новым клиентам!

100 грн. от Монобанка за заявку по ссылке.
А ссылку можно купить за 10грн. (или выиграть) на сайте или в приложении Покупон или SuperDeal.
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