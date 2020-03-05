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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1785178617871788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  ramzes4 написав:А не стремно? На ней же 15 тысяч :)

Отдайте не ту на которой 15000, а вторую ;-)

Так на обеих же по 15 или около того ;)

А жена до сих пор не оформила? :shock:
Но если без шуток, то Коко дебит идеальная карта для ребёнка, 12 и 16 летние дети пользуются уже пару месяцев без проблем - рубят кешбек, не транжирят карманные, чтобы подзаработать лишнюю гривню % на остаток, а я перестал каждое утро рыться в кошельке в поисках необходимых купюр, для выдачи суточных, которые они теперь в любой момент могут снять в любом банкомате без всяких комиссий, если им вдруг понадобится наличка.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:53

  justit написав:Вы в прокуратуру писали заявление?

Гы, уже все написано, не только в прокуратуру и не мной :lol:

Но у чела в ФБ 160 тысяч фолловеров (хорошо хоть не 38 миллионов). Петиции, протесты, типа самый лучший министр. Переговоры, вице-премьером (там глядишь и премьером). Поглядим на сколько у него хватит денег, а у народа ума.

Бизнесмен из него, наверное, нормальный. Маркетолог тоже (это точно). Но зачем козла в огород (aka в бюджет) пускать? Пусть за свои развивает, как моно и кото. Тогда будет по честному.

Я ж не против ИТ-шников (хоть он уже давно не ИТ-шник). Slack, кажись, за 5 лет 1,5 лярда капитализации сделал, вышел на 10-е место в мире, приблизился к таким монстрам, как MS, Google, Амазон. Пусть хоть кто-то из наших что-то подобное сделает (причем не локальное, а во всем мире). Эта мысль многим не дает покоя, потому и смотрят на него, как на образец. Поглядим по Великобритании, потому как у нас - это изврат (обувание лохов).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:04

  Искатель написав:Меня интересует сам процесс, как любил говорить поручик Ржевский.
А сам процесс нигде не описан. Или ткните носом в ссылку.

тоже в процессе... Пока остановился на селфи,выпустят из ювенальной полиции-сфоткаю морду.
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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