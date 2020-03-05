RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1786178717881789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:53

  justit написав:Вы в прокуратуру писали заявление?

Гы, уже все написано, не только в прокуратуру и не мной :lol:

Но у чела в ФБ 160 тысяч фолловеров (хорошо хоть не 38 миллионов). Петиции, протесты, типа самый лучший министр. Переговоры, вице-премьером (там глядишь и премьером). Поглядим на сколько у него хватит денег, а у народа ума.

Бизнесмен из него, наверное, нормальный. Маркетолог тоже (это точно). Но зачем козла в огород (aka в бюджет) пускать? Пусть за свои поднимает, как моно и кото. Тогда будет по честному.

Я ж не против ИТ-шников (хоть он уже давно не ИТ-шник). Slack, кажись, за 5 лет 1,5 лярда капитализации сделал, вышел на 10-е место в мире, приблизился к таким монстрам, как MS, Google, Амазон. Пусть хоть кто-то из наших что-то подобное сделает (причем не локальное, а во всем мире). Эта мысль многим не дает покоя, потому и смотрят на него, как на образец. Поглядим по Великобритании, потому как у нас - это изврат (обувание лохов).
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 06 бер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:42

  ingtrans написав:
  Искатель написав:У меня тоже бета. Какая моя последовательность действий?
И еще. Где-то прочитал, что ребенку должно быть больше 13 лет. Это так, или я что-то не понял?

В своем приложении свайп вниз, открываете вкладку Детские, далее Новая карту и следуете указаниям. Дальше на телефоне ребенка ставите бету из-под своего аккаунта или предварительно просите поддержку подписать аккаунт ребенка под бета-тестирование и ставите приложение, которое придет на почту в аккаунте ребенка. Дальше следуете указаниям в приложении. Ребенку должно быть от 6 до 16 лет. 13 лет, я так понимаю, всплыло из ограничений в аккаунтах Google.

По выделенному жирным.
1. Что значит "из-под своего аккаунта"? Я бросаю свою реферральную ссылку ребенку, и с этой ссылки ставлю приложение-бету? "Чета я туплю"
2. Требование к телефону ребенка то же самое - Андроид не ниже 4.4?
Искатель
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 22.02.16
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:43

  Мизантрóп написав:
  Искатель написав:Меня интересует сам процесс, как любил говорить поручик Ржевский.
А сам процесс нигде не описан. Или ткните носом в ссылку.

тоже в процессе... Пока остановился на селфи,выпустят из ювенальной полиции-сфоткаю морду.
Зображення

Это уже у ребенка высвечивается?
Искатель
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 22.02.16
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:49

Re: Monobank

  Искатель написав:По выделенному жирным.
1. Что значит "из-под своего аккаунта"? Я бросаю свою реферральную ссылку ребенку, и с этой ссылки ставлю приложение-бету? "Чета я туплю"
2. Требование к телефону ребенка то же самое - Андроид не ниже 4.4?

1. По ссылке из приложения, которая отображается на последнем этапе заказа детской карты, Вы поставите не бету, если аккаунт, под которым войдете в Play Маркет, не участвует в бета-тестировании. Нужно ставить из аккаунта, который участвует в бета-тестировании.
2. Я так понимаю, требования к ОС те же.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 779
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:56

Re: Monobank

  Искатель написав:Это уже у ребенка высвечивается?

Да, это у ребенка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 779
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:54

  ingtrans написав:
  Искатель написав:Это уже у ребенка высвечивается?

Да, это у ребенка.

у меня во втором пространстве) у клона под отпрыска
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 03.12.14
Подякував: 479 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:18

  newbie написав:
  justit написав:Вы в прокуратуру писали заявление?

Гы, уже все написано, не только в прокуратуру и не мной :lol:

Но у чела в ФБ 160 тысяч фолловеров (хорошо хоть не 38 миллионов). Петиции, протесты, типа самый лучший министр. Переговоры, вице-премьером (там глядишь и премьером). Поглядим на сколько у него хватит денег, а у народа ума.


Держите в курсе, ну чтоб мы знали когда ноги делать 8)
justit
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:20

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:у меня во втором пространстве) у клона под отпрыска

Ну это все равно где, главное, что предполагается, что эта установка под ребенка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 779
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:21

  justit написав:
25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія"

На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился.

В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов


Так это.
Вы в прокуратуру писали заявление?
Это же обязательно нужно сделать!
Писать, звонить, много и часто. :mrgreen:

Вроде Дубилет Дией не занимался. Это проект Михаила Фёдорова.
rollo
 
Повідомлень: 357
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:33

  rollo написав:
  justit написав:
25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія"

На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился.

В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов


Так это.
Вы в прокуратуру писали заявление?
Это же обязательно нужно сделать!
Писать, звонить, много и часто. :mrgreen:

Вроде Дубилет Дией не занимался. Это проект Михаила Фёдорова.

Та ладно, знаем мы эти отмазки, ещё скажите, что у Рабиновича нет дочери, а два сына 8)
Stringer
 
Повідомлень: 10733
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1786178717881789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, antey718, lel, ramzes4, Кочевник, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24625)
06.03.2020 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.