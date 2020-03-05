Гы, уже все написано, не только в прокуратуру и не мной
Но у чела в ФБ 160 тысяч фолловеров (хорошо хоть не 38 миллионов). Петиции, протесты, типа самый лучший министр. Переговоры, вице-премьером (там глядишь и премьером). Поглядим на сколько у него хватит денег, а у народа ума.
Бизнесмен из него, наверное, нормальный. Маркетолог тоже (это точно). Но зачем козла в огород (aka в бюджет) пускать? Пусть за свои поднимает, как моно и кото. Тогда будет по честному.
Я ж не против ИТ-шников (хоть он уже давно не ИТ-шник). Slack, кажись, за 5 лет 1,5 лярда капитализации сделал, вышел на 10-е место в мире, приблизился к таким монстрам, как MS, Google, Амазон. Пусть хоть кто-то из наших что-то подобное сделает (причем не локальное, а во всем мире). Эта мысль многим не дает покоя, потому и смотрят на него, как на образец. Поглядим по Великобритании, потому как у нас - это изврат (обувание лохов).
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 06 бер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:У меня тоже бета. Какая моя последовательность действий? И еще. Где-то прочитал, что ребенку должно быть больше 13 лет. Это так, или я что-то не понял?
В своем приложении свайп вниз, открываете вкладку Детские, далее Новая карту и следуете указаниям. Дальше на телефоне ребенка ставите бету из-под своего аккаунта или предварительно просите поддержку подписать аккаунт ребенка под бета-тестирование и ставите приложение, которое придет на почту в аккаунте ребенка. Дальше следуете указаниям в приложении. Ребенку должно быть от 6 до 16 лет. 13 лет, я так понимаю, всплыло из ограничений в аккаунтах Google.
По выделенному жирным. 1. Что значит "из-под своего аккаунта"? Я бросаю свою реферральную ссылку ребенку, и с этой ссылки ставлю приложение-бету? "Чета я туплю" 2. Требование к телефону ребенка то же самое - Андроид не ниже 4.4?
Искатель написав:По выделенному жирным. 1. Что значит "из-под своего аккаунта"? Я бросаю свою реферральную ссылку ребенку, и с этой ссылки ставлю приложение-бету? "Чета я туплю" 2. Требование к телефону ребенка то же самое - Андроид не ниже 4.4?
1. По ссылке из приложения, которая отображается на последнем этапе заказа детской карты, Вы поставите не бету, если аккаунт, под которым войдете в Play Маркет, не участвует в бета-тестировании. Нужно ставить из аккаунта, который участвует в бета-тестировании. 2. Я так понимаю, требования к ОС те же.
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Гы, уже все написано, не только в прокуратуру и не мной
Но у чела в ФБ 160 тысяч фолловеров (хорошо хоть не 38 миллионов). Петиции, протесты, типа самый лучший министр. Переговоры, вице-премьером (там глядишь и премьером). Поглядим на сколько у него хватит денег, а у народа ума.
Держите в курсе, ну чтоб мы знали когда ноги делать
Мизантрóп написав:у меня во втором пространстве) у клона под отпрыска
Ну это все равно где, главное, что предполагается, что эта установка под ребенка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія"
На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился.
В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов
Так это. Вы в прокуратуру писали заявление? Это же обязательно нужно сделать! Писать, звонить, много и часто.
Вроде Дубилет Дией не занимался. Это проект Михаила Фёдорова.
25 лямов евро из бюджета в собственный карман только за никчемную аппликуху "Дія"
На едином проездном весь Киев нагнул, на переписи всю страну, рынок лекарств собирался подмять, да не успел. Это ж надо какая неудача, там же огромные деньги. За полгода на своих "проектах", наверное, озолотился.
В Привате участвовал в нагибании страны на 170 лярдов
Так это. Вы в прокуратуру писали заявление? Это же обязательно нужно сделать! Писать, звонить, много и часто.
Вроде Дубилет Дией не занимался. Это проект Михаила Фёдорова.
Та ладно, знаем мы эти отмазки, ещё скажите, что у Рабиновича нет дочери, а два сына