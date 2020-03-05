Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:53

justit написав: Вы в прокуратуру писали заявление? Вы в прокуратуру писали заявление?

Гы, уже все написано, не только в прокуратуру и не мнойНо у чела в ФБ 160 тысяч фолловеров (хорошо хоть не 38 миллионов). Петиции, протесты, типа самый лучший министр. Переговоры, вице-премьером (там глядишь и премьером). Поглядим на сколько у него хватит денег, а у народа ума.Бизнесмен из него, наверное, нормальный. Маркетолог тоже (это точно). Но зачем козла в огород (aka в бюджет) пускать? Пусть за свои поднимает, как моно и кото. Тогда будет по честному.Я ж не против ИТ-шников (хоть он уже давно не ИТ-шник). Slack, кажись, за 5 лет 1,5 лярда капитализации сделал, вышел на 10-е место в мире, приблизился к таким монстрам, как MS, Google, Амазон. Пусть хоть кто-то из наших что-то подобное сделает (причем не локальное, а во всем мире). Эта мысль многим не дает покоя, потому и смотрят на него, как на образец. Поглядим по Великобритании, потому как у нас - это изврат (обувание лохов).