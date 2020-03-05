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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1786178717881789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
17
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:35

Re: Monobank

замечено шо пополняя депо сепом застосаток Мони на экран светит айбан ...2620...,а если отправить реквизиты пополнения депо на мыло,то там айбан ...2924... Назначения платежей про депо одинаковые. Шо и так и так можно?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:39

  Мизантрóп написав:замечено шо пополняя депо сепом застосаток Мони на экран светит айбан ...2620...,а если отправить реквизиты пополнения депо на мыло,то там айбан ...2924... Назначения платежей про депо одинаковые. Шо и так и так можно?


Думаю, что можно и так и так.
Сам пополняю на 2620, ибо это как бы мой личный счет, а 2924 - не мой :-)

Что интересует - если при пополнении на 2620 не писать в назначении платежи номер карты ФИО, ИНН, то платеж отбракуют или нет?
Вопрос частично риторический.
Просто любопытство
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:41

  Stringer написав:
Та ладно, знаем мы эти отмазки, ещё скажите, что у Рабиновича нет дочери, а два сына 8)


Ага.
"Все воруют, а мне не дают. Че за нафиг!!!??" :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:42

  justit написав:
  Мизантрóп написав:замечено шо пополняя депо сепом застосаток Мони на экран светит айбан ...2620...,а если отправить реквизиты пополнения депо на мыло,то там айбан ...2924... Назначения платежей про депо одинаковые. Шо и так и так можно?


Думаю, что можно и так и так.
Сам пополняю на 2620, ибо это как бы мой личный счет, а 2924 - не мой :-)

Что интересует - если при пополнении на 2620 не писать в назначении платежи номер карты ФИО, ИНН, то платеж отбракуют или нет?
Вопрос частично риторический.
Просто любопытство

Определяющим тут является номер ибан и инн/едрпоу, если это не котловой счет, то в назначении можно писать любую чушь, платёж все равно будет зачислен
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:05

Re: Monobank

на 2924 залетело от красной девки с 12:30 :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:10

  Stringer написав:
  justit написав:
  Мизантрóп написав:замечено шо пополняя депо сепом застосаток Мони на экран светит айбан ...2620...,а если отправить реквизиты пополнения депо на мыло,то там айбан ...2924... Назначения платежей про депо одинаковые. Шо и так и так можно?


Думаю, что можно и так и так.
Сам пополняю на 2620, ибо это как бы мой личный счет, а 2924 - не мой :-)

Что интересует - если при пополнении на 2620 не писать в назначении платежи номер карты ФИО, ИНН, то платеж отбракуют или нет?
Вопрос частично риторический.
Просто любопытство

Определяющим тут является номер ибан и инн/едрпоу, если это не котловой счет, то в назначении можно писать любую чушь, платёж все равно будет зачислен

Но этот 2620хх для срочного депозита все таки стремный какой-то. Я по-старинке через котловой пополняю :)
Хотя куча народа и на ИБАН этого 2620 шлет нормально
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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