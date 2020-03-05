Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:35

замечено шо пополняя депо сепом застосаток Мони на экран светит айбан ...2620...,а если отправить реквизиты пополнения депо на мыло,то там айбан ...2924... Назначения платежей про депо одинаковые. Шо и так и так можно?

Витька,извинись,я всё прощу)

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