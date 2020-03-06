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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:26
justit написав:
Что интересует - если при пополнении на 2620 не писать в назначении платежи номер карты ФИО, ИНН, то платеж отбракуют или нет?
Вопрос частично риторический.
Просто любопытство
зачисляет - у меня номер фио и инн не помещаются иногда в назначении...
ФИО и ИНН и так есть в реквизитах платежки
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:31
justit написав: clientage написав:Мизантрóп
, ваащето по пополняшку для депо волновался
Тьфу, я пропустил этот нюанс
clientage написав:
А чо СЭПите на карточный? Там же на ура манисенды заходят не задумываясь, эт не Тася ж
Так а что не СЭПить?
Ходит нормально, шаблон сделал и не забочусь.
Ну, пока бесплатно конечно.
В манисенд как-то не вникал по причине "и без него намана"
иногда п2п не очень хорошее решение. могут задвоить некоторые банки... а СЭП вряд-ли смогут задвоить
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:34
Stringer написав: wildlynx написав:
Вопрос: какую карту (Visa или Mastercard) лучше заказать как черную именную для оплат в нестандартных валютах (не USD и не EUR)? Если не считать временно мертвой программы MC Більше - какие преимущества той или иной МПС для такой карты? Есть ли тенденция более удачных курсов UAH к таким валютам (например, TRY, HUF, DKK) у Visa или Mastercard?
Напрямую, валюта третьих стран к гривне не конвертируется ни одной мпс. мпс конвертирует местную валюту в доллар, и выставляет доллары к списанию, а ваш банк уже конвертирует доллар в гривню по своему курсу.
Курс доллара мастера в европе азии и большинстве стран африки к местным валютам, чуть лучше чем у визы
Спасибо! А при оплате в валюте третьих стран с USD-карты моно - будет только одна конверсия на стороне МПС из той валюты в USD, банк ничего сам не конвертирует и % за конвертацию не берет, верно?
P.S. Кстати, интересный пункт тарифов по карте:
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк Безкоштовно
Впервые вижу бесплатный исходящий SWIFT в пределах Украины.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:12
wildlynx написав:
Впервые вижу бесплатный исходящий SWIFT в пределах Украины.
"Банку" без відділень проблематично працювати з валютою, от і викручуються як можуть, але є нюанс: тарифи на SWIFT є, а інтерфейсу немає, тому практичного застосування така "щедрість" не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:01
ol_zy написав: avjej написав:100 грн. от Монобанка за заявку по ссылке.
А ссылку можно купить за 10грн. (или выиграть) на сайте или в приложении Покупон или SuperDeal.
А разве Горох уже прибил свою ссылку, которая и так давала 100?
гдет писАно было шо тёзка попустился давно.А баксик тут свою кухню постит
Шотам у вас по коронатрояну?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:31
klug написав: wildlynx написав:
Впервые вижу бесплатный исходящий SWIFT в пределах Украины.
"Банку" без відділень проблематично працювати з валютою, от і викручуються як можуть, але є нюанс: тарифи на SWIFT є, а інтерфейсу немає, тому практичного застосування така "щедрість" не має.
этот спецтариф применяется при снятии с валютной карты в партнерских банках, а стандартный платный свифт доступен в платных пакетах, но отправляется вручную через чат поддержки, в приложении сейчас функционала нет
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:11
ol_zy
Не в курсе.
https://clc.am/sZruRw Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT Банк Форвард +200 за "Кококард" Бажаю успіхів!
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avjej
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:36
Если будете покупать цветы на flowers.ua, учтите мой негативный опыт со шлюзом portmone: оплата проходит с mcc 7399 как пишет поддержка, соответственно идет как Інше, а не Квіти
В августе на этом шлюзе был еще нормальный mcc 5193.
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wildlynx
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:52
wildlynx написав:
Если будете покупать цветы на flowers.ua, учтите мой негативный опыт
учли давно,мы за гринпис))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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