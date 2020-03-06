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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1789179017911792 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 36 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 50% 18 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 33% 12 Всього голосів : 36 Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:22 Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:

1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?

2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?

3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?

4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?

Заранее благодарен всем откликнувшимся! Anadonta Повідомлень: 681 З нами з: 25.11.12 Подякував: 79 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:50 Anadonta написав: Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:

1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?

2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?

3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?

4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?

Заранее благодарен всем откликнувшимся! Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?Заранее благодарен всем откликнувшимся!

1)-52,50грн = 0,5% от 105к , см.1-й лист https://www.monobank.com.ua/taryfy

2)не только,рекомендую СЭП

3)не

4)это лишнее,если есть Моня.

Всё не то если есть Алка 1)-52,50грн = 0,5% от 105к , см.1-й лист2)не только,рекомендую СЭП3)не4)это лишнее,если есть Моня.Всё не то если есть Алка Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3813 З нами з: 03.12.14 Подякував: 479 раз. Подякували: 564 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:21 Anadonta написав: Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:

1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?

2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?

3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?

4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?

Заранее благодарен всем откликнувшимся! Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Загалом правильно, але на мою думку краще з Прихват24 за 3 грн: і дешевше, і зручніше поповнювати, і фінмон менш відбитий зазвичай.



P.S. Моню можна без комісії поповнити у касах Універсалу, ТАСКОМБАНКУ та А-Банку. Загалом правильно, але на мою думку краще з Прихват24 за 3 грн: і дешевше, і зручніше поповнювати, і фінмон менш відбитий зазвичай.P.S. Моню можна без комісії поповнити у касах Універсалу, ТАСКОМБАНКУ та А-Банку. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4150 З нами з: 18.08.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1789179017911792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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