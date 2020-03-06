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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
12
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:22

Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?
2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?
3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?
4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:50

  Anadonta написав:Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?
2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?
3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?
4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

1)-52,50грн = 0,5% от 105к , см.1-й лист https://www.monobank.com.ua/taryfy
2)не только,рекомендую СЭП
3)не
4)это лишнее,если есть Моня.
Всё не то если есть Алка :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:21

  Anadonta написав:Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?
2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?
3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?
4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Загалом правильно, але на мою думку краще з Прихват24 за 3 грн: і дешевше, і зручніше поповнювати, і фінмон менш відбитий зазвичай.

P.S. Моню можна без комісії поповнити у касах Універсалу, ТАСКОМБАНКУ та А-Банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1789179017911792
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