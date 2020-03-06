Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов: 1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен? 2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже? 3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет? 4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta написав:Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов: 1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен? 2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже? 3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет? 4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta написав:Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов: 1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен? 2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже? 3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет? 4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Загалом правильно, але на мою думку краще з Прихват24 за 3 грн: і дешевше, і зручніше поповнювати, і фінмон менш відбитий зазвичай.
P.S. Моню можна без комісії поповнити у касах Універсалу, ТАСКОМБАНКУ та А-Банку.