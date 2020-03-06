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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
12
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:22

Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?
2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?
3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?
4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:50

  Anadonta написав:Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?
2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?
3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?
4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

1)-52,50грн = 0,5% от 105к , см.1-й лист https://www.monobank.com.ua/taryfy
2)не только,рекомендую СЭП
3)не
4)это лишнее,если есть Моня.
Всё не то если есть Алка :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:21

  Anadonta написав:Подскажите, товарищу нужно сделать платеж на 125 тыс. грн. на счет юрлица по договору купли-продажи. Банки он не очень любит - сторонник налички, но есть черная карта Монобанка. В связи с этим ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что за платеж по СЭП банк возьмет комиссию 190 гривен?
2. Пополнить свою карту (счет) без комиссии он может только через терминал или в отделении Универсала тоже?
3. При сумме в 125 тыс. грн. никаких вопросов у финмона не возникнет?
4. При оплате не со своего счета, а через кассу комиссия будет больше указанных 190 гривен?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Загалом правильно, але на мою думку краще з Прихват24 за 3 грн: і дешевше, і зручніше поповнювати, і фінмон менш відбитий зазвичай.

P.S. Моню можна без комісії поповнити у касах Універсалу, ТАСКОМБАНКУ та А-Банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:28

Газ-66 везде проедет! :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:04

  wildlynx написав:
  Stringer написав:
  wildlynx написав:
Вопрос: какую карту (Visa или Mastercard) лучше заказать как черную именную для оплат в нестандартных валютах (не USD и не EUR)? Если не считать временно мертвой программы MC Більше - какие преимущества той или иной МПС для такой карты? Есть ли тенденция более удачных курсов UAH к таким валютам (например, TRY, HUF, DKK) у Visa или Mastercard?

Напрямую, валюта третьих стран к гривне не конвертируется ни одной мпс. мпс конвертирует местную валюту в доллар, и выставляет доллары к списанию, а ваш банк уже конвертирует доллар в гривню по своему курсу.
Курс доллара мастера в европе азии и большинстве стран африки к местным валютам, чуть лучше чем у визы


Спасибо! А при оплате в валюте третьих стран с USD-карты моно - будет только одна конверсия на стороне МПС из той валюты в USD, банк ничего сам не конвертирует и % за конвертацию не берет, верно?

Совершенно верно
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:17

  Мизантрóп написав: пластик 50 грн.Кишмиш отдельный и 10% на свои тоже.
Зображення

Така менюшка доступна навіть при відсутності коштів на карті? Бо в мене додаток вилітає після 5го свайпу в меню замовлення карти.

Кішміш виводиться від 60 грн...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:06

Подскажите МСС код в терминале магазина Велоонлайн в Киеве, кто рассчитывался картой там. Это категория Спорт?
Alex9
 
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  #<1 ... 1789179017911792
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