Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48
Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
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