Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48
Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:48
По-третє, можна не помічати тих, кому не нравляться нагороди.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:10
Я бы задал вопрос по другому, почему игнорят выгодность укрэксим (Сима). Все уйдут в Симу . Или уже все ушли туда .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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