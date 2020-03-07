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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1790179117921793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
12
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48

  Chuprynka написав:Поясніть для тих хто в танку, який толк з тих нагород?

Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:48

  1finanсier написав:
  Chuprynka написав:Поясніть для тих хто в танку, який толк з тих нагород?

Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам

По-третє, можна не помічати тих, кому не нравляться нагороди. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:10

  1finanсier написав:
  Chuprynka написав:Поясніть для тих хто в танку, який толк з тих нагород?

Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам


Я бы задал вопрос по другому, почему игнорят выгодность укрэксим (Сима). Все уйдут в Симу . Или уже все ушли туда .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 1790179117921793
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