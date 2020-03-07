Додано: Нед 08 бер, 2020 08:58

proftpd66

Плюс помимо наличия большого количества карт мне, например, не очень нравится, что кешбэк идет бонусами, а большинство сертификатов, на которые можно обменять эти бонусы, мне не нужны. К тому же, если не ошибаюсь, срок действия бонусов - 1 год. Соответственно, при редком использовании карты бонусы могут протухнуть. А так программа довольно интересная и многим, наверное, подойдет, но не всем.