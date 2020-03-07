Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48
Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:48
По-третє, можна не помічати тих, кому не нравляться нагороди.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:10
Я бы задал вопрос по другому, почему игнорят выгодность укрэксим (Сима). Все уйдут в Симу . Или уже все ушли туда .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 08 бер, 2020 07:35
proftpd66 сима платная и когда много карт, то 5% не очень то и отбивается быстро
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:58
proftpd66
Плюс помимо наличия большого количества карт мне, например, не очень нравится, что кешбэк идет бонусами, а большинство сертификатов, на которые можно обменять эти бонусы, мне не нужны. К тому же, если не ошибаюсь, срок действия бонусов - 1 год. Соответственно, при редком использовании карты бонусы могут протухнуть. А так программа довольно интересная и многим, наверное, подойдет, но не всем.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:10
ingtrans ну бонусы там и на комунал можно пристроить и на моб, как по мне в этом проблемы нет - предложение достойное там конечно, но например 20% на зоо или такси или кино там не поймаешь
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