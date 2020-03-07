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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
12
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:48

  1finanсier написав:
  Chuprynka написав:Поясніть для тих хто в танку, який толк з тих нагород?

Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам

По-третє, можна не помічати тих, кому не нравляться нагороди. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:48

Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:02

  Striker написав:Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.


если у вас увеличился доступный баланс, - значит он зачислен и физически и химически.

отправить сэп в выходные можно.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:04

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:отправить сэп в выходные можно.


вже десь скоро НБУ має заустити СЕП 2.0 - в режимі 23 на 7
так?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:09

  IMPRINTER написав:
  Striker написав:Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.


если у вас увеличился доступный баланс, - значит он зачислен и физически и химически.

отправить сэп в выходные можно.

Амиго,у тебя железные нервы! Я даже не знал как ответить :D
Витька,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:11

  IMPRINTER написав:
  Striker написав:Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.


если у вас увеличился доступный баланс, - значит он зачислен и физически и химически.

отправить сэп в выходные можно.

Так это увеличится только авторизационный остаток, а проводка по счету будет в течении 3 опер дней, не? Мне так тут местные деды объясняли.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:16

Re: Monobank

  Striker написав:проводка по счету будет в течении 3 дней
а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:26

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:отправить сэп в выходные можно.


вже десь скоро НБУ має заустити СЕП 2.0 - в режимі 23 на 7
так?


скоро ... но это будет работать сэп 23/7, но это не означает, что банки будут его отправлять и принимать 23/7 ))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?

Без понятия, поэтому и спрашиваю. Я знаю, что если деньги ещё фактически не зачислились на счёт, то ими можно пользоваться только безналом, а в моём случае нужно будет снять н-ную сумму денег налом, поэтому я могу попасть или на % с лимита, или на овердрафт. На это Вы тоже не знаете как ответить?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:35

тобто

суб-неділя і далі курим бамбук? :)
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