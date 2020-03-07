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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:48
1finanсier написав: Chuprynka написав:
Поясніть для тих хто в танку, який толк з тих нагород?
Не розумію негативу до цих "нагород". По-перше, мождна їх взагалі відклюбчити, а по-друге, можна не помічати їх, не заходячи на вкладку з нагородами. Ну а особисто я ставлюся до них як до оригінального відображення статистики по витратам
По-третє, можна не помічати тих, кому не нравляться нагороди.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 12:48
Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.
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Striker
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:02
Striker написав:
Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.
если у вас увеличился доступный баланс, - значит он зачислен и физически и химически.
отправить сэп в выходные можно.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:04
IMPRINTER написав:
отправить сэп в выходные можно.
вже десь скоро НБУ має заустити СЕП 2.0 - в режимі 23 на 7
так?
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greenozon
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:09
IMPRINTER написав: Striker написав:
Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.
если у вас увеличился доступный баланс, - значит он зачислен и физически и химически.
отправить сэп в выходные можно.
Амиго,у тебя железные нервы! Я даже не знал как ответить
Витька,извинись,я всё прощу)
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:11
IMPRINTER написав: Striker написав:
Подскажите, как увидеть, что СЭП на карту Мони уже физически зачислен и можно снимать наличку с этой карты?
И можно ли отправлять СЭП в выходные дни? Понятно, что зачислится только теч. 3 опер. дней.
если у вас увеличился доступный баланс, - значит он зачислен и физически и химически.
отправить сэп в выходные можно.
Так это увеличится только авторизационный остаток, а проводка по счету будет в течении 3 опер дней, не? Мне так тут местные деды объясняли.
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Striker
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:16
Striker написав:
проводка по счету будет в течении 3 дней
а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:26
greenozon написав: IMPRINTER написав:
отправить сэп в выходные можно.
вже десь скоро НБУ має заустити СЕП 2.0 - в режимі 23 на 7
так?
скоро ... но это будет работать сэп 23/7, но это не означает, что банки будут его отправлять и принимать 23/7 ))
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34
Мизантрóп написав:
а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?
Без понятия, поэтому и спрашиваю. Я знаю, что если деньги ещё фактически не зачислились на счёт, то ими можно пользоваться только безналом, а в моём случае нужно будет снять н-ную сумму денег налом, поэтому я могу попасть или на % с лимита, или на овердрафт. На это Вы тоже не знаете как ответить?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:35
тобто
суб-неділя і далі курим бамбук?
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greenozon
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