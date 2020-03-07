RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
12
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:41

  Мизантрóп написав:
  Striker написав:проводка по счету будет в течении 3 дней
а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?


нигде ... дубилет уже отвечал на это вопрос, когда еще работал в моно ... поскольку у них учет типа всего идет по дате операции, а не по дате проводки, то ̶б̶ы̶д̶л̶у̶ рядовым клиентам эта информация не нужна, и чтоб не путать ̶б̶ы̶д̶л̶о рядовых клиентов даты проводок по счету они не показывают ... на вопрос, а как что делать ̶н̶е̶б̶ы̶д̶л̶у̶ продвинутым клиентам, если все-таки информация о дате проводки нужна - ответ не последовал.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37025
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:45

IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.
Striker
 
Повідомлень: 214
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:48

Re: Monobank

Не оперирует для клиентов моно понятием даты проводки. Появились деньги на счету - можете снимать. Аналогично привату.
Striker написав:IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:48

  Striker написав:IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.


не могу понять? чего выжидать вы собрались?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37025
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:56

  Striker написав:IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.

Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?
Vorlon
 
Повідомлень: 8124
З нами з: 14.06.13
Подякував: 402 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:03

  Vorlon написав:Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?

Всё, я понял. То, о чём я говорю, применимо к ТАСу, а в Моно/Привате по-другому.
Необходимости нет, просто рассматриваю возможную ситуацию.
Striker
 
Повідомлень: 214
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1791179217931794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Computer, liliya_logical, ramaz, SHURICK76, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17936)
08.03.2020 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.