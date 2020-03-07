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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:41
Мизантрóп написав: Striker написав:
проводка по счету будет в течении 3 дней
а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?
нигде ... дубилет уже отвечал на это вопрос, когда еще работал в моно ... поскольку у них учет типа всего идет по дате операции, а не по дате проводки, то ̶б̶ы̶д̶л̶у̶ рядовым клиентам эта информация не нужна, и чтоб не путать ̶б̶ы̶д̶л̶о рядовых клиентов даты проводок по счету они не показывают ... на вопрос, а как что делать ̶н̶е̶б̶ы̶д̶л̶у̶ продвинутым клиентам, если все-таки информация о дате проводки нужна - ответ не последовал.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:45
IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.
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Striker
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:48
Не оперирует для клиентов моно понятием даты проводки. Появились деньги на счету - можете снимать. Аналогично привату.
Striker написав:IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:48
Striker написав:IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.
не могу понять? чего выжидать вы собрались?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:56
Striker написав:IMPRINTER
В общем, выждать пару дней, а лучше 3, если нужен нал. А по безналу хоть сразу.
Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?
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Vorlon
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Додано: Нед 08 бер, 2020 14:03
Vorlon написав:
Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?
Всё, я понял. То, о чём я говорю, применимо к ТАСу, а в Моно/Привате по-другому.
Необходимости нет, просто рассматриваю возможную ситуацию.
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Striker
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Додано: Нед 08 бер, 2020 14:46
Striker написав: Vorlon написав:
Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?
Всё, я понял. То, о чём я говорю, применимо к ТАСу, а в Моно/Привате по-другому.
Необходимости нет, просто рассматриваю возможную ситуацию.
в любом банке - если вход был сэпом, то никаких выжиданий делать не нужно ... только, если вход был манисендом - только тогда в некоторых случаях надо выжидать.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 14:46
Striker написав: Vorlon написав:
Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?
Всё, я понял. То, о чём я говорю, применимо к ТАСу, а в Моно/Привате по-другому.
Необходимости нет, просто рассматриваю возможную ситуацию.
"Діди" на гілці ТАСа вам пояснювали про Р2Р
, а не про СЕП. СЕП ніяк не може підняти лише авторизаційний ліміт, бо працює з рахунком, а не з карткою. Якщо СЕП зайшов, то гроші уже у банку і провелись по рахунку. При Р2Р гроші фактично заходять у банк за декілька робочих днів. Є лише кілька банків, які дають можливість безкарно користуватися коштами, які ще фактично не надійшли: Моно, Прихват, А-Банк, а також ПУМБ (але лише якщо тягнути його власним застосунком) та ТАС (якщо тягнути через "пімпу").
На даний момент, платіжку на СЕП можна сформувати у вихідний, але оброблена вона буде лише у робочий день.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 14:53
IMPRINTER написав: Мизантрóп написав: Striker написав:
проводка по счету будет в течении 3 дней
а где у Мони проводку по счету смотреть,шо деды пишут?
нигде ...
я в кугсе,думал там кладезь мыслей деды передали)),а там рофл хочет налом снять с Мони.Ну вперёд,ток хай после молитвы смарт перегрузит три раза,шоб авторизационный остаток захимичился физически в психологический,доступный к снятию остаток
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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