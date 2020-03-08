Може він вирішив ЗП сюди перекинути?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:08
Може він вирішив ЗП сюди перекинути?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:26
Ой, ладно, не буду больше над вами издеваться.
Схема такая - перекинул зп с привата сэпом на моню, во вторник через p2p часть пойдёт на погашение Пудры (заюзали почти весь лимит, надо бы ещё успеть затариться с 8% кешбэком до 15-го), большая часть пойдёт на Б5 под 10% (через недельку-две надо будет перекинуть через Ощадник на Плативку, снять в банкомате и купить доллары для одного дела, или купить на долларовую Б5, если до того времени уже оформится карта). Часть денег останется на Моне для супермаркетов и под 10%. Как-то так.
Было бы лучше, если бы была Дебетка Форварда, но мне почему-то не дали. Через месяц будет вторая попытка.
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:47
Ощад в пакете эконом не жарит овером. Блокирует входящий на 1%. Уже неоднократно проверялось и писалось.
В других пакетах овер есть, может в будущем будет на экономе. Карты выпускают только с чипом уже.
Если подозрительные операции по картам , то наоборот предлагают дополнительные услуги и пакеты
И Алка на пакетах до 5к или до 10к в банкоматах, не жарит. Жарила на премиум пакетах
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:03
Re: Monobank
так Б5 у вас же дебетка? Там тоже 1% за дебетные, но ток чистыми
Ну и Пудру советую сразу всю не гасить, а ток под конкретную покупку. Пимпой Пудра гасится в пределах 10..15 минут (до 21:00)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:36
1,61% чистыми на моне > 1% чистыми на Б5
Сейчас Б5 практически не юзается. Моно покрывает продукты, Пудра аптеку, клинику, Еву и т.д. Аллу ещё надо разогнать до 3/6 категорий. Хватает с головой.
Пудру практически всю погашаю, чтобы уже наготове была, ещё много чего планируется взять под 3к лимита. За пимпу забыл, ней попробую пополнить.
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:59
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
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