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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1792179317941795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
12
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:08

  MASolomko написав:
  Striker написав:...можно снимать наличку с этой карты?
Боже, храни спонсоров пикников! :D

Може він вирішив ЗП сюди перекинути?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:26

  klug написав:
  MASolomko написав:
  Striker написав:...можно снимать наличку с этой карты?
Боже, храни спонсоров пикников! :D

Може він вирішив ЗП сюди перекинути?

Ой, ладно, не буду больше над вами издеваться. :lol:
Схема такая - перекинул зп с привата сэпом на моню, во вторник через p2p часть пойдёт на погашение Пудры (заюзали почти весь лимит, надо бы ещё успеть затариться с 8% кешбэком до 15-го), большая часть пойдёт на Б5 под 10% (через недельку-две надо будет перекинуть через Ощадник на Плативку, снять в банкомате и купить доллары для одного дела, или купить на долларовую Б5, если до того времени уже оформится карта). Часть денег останется на Моне для супермаркетов и под 10%. Как-то так. :D
Было бы лучше, если бы была Дебетка Форварда, но мне почему-то не дали. :) Через месяц будет вторая попытка.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:47

  IMPRINTER написав:
  Striker написав:
  Vorlon написав:Сразу можно в любом случае в Моно. А у вас насущная необходимость снимать нал именно в Моно с комиссией 0,5%?

Всё, я понял. То, о чём я говорю, применимо к ТАСу, а в Моно/Привате по-другому.
Необходимости нет, просто рассматриваю возможную ситуацию.


в любом банке - если вход был сэпом, то никаких выжиданий делать не нужно ... только, если вход был манисендом - только тогда в некоторых случаях надо выжидать.


Ощад в пакете эконом не жарит овером. Блокирует входящий на 1%. Уже неоднократно проверялось и писалось.

В других пакетах овер есть, может в будущем будет на экономе. Карты выпускают только с чипом уже.

Если подозрительные операции по картам , то наоборот предлагают дополнительные услуги и пакеты :mrgreen:

И Алка на пакетах до 5к или до 10к в банкоматах, не жарит. Жарила на премиум пакетах
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:03

Re: Monobank

  Striker написав:Часть денег останется на Моне для супермаркетов

так Б5 у вас же дебетка? Там тоже 1% за дебетные, но ток чистыми
Ну и Пудру советую сразу всю не гасить, а ток под конкретную покупку. Пимпой Пудра гасится в пределах 10..15 минут (до 21:00)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:36

  clientage написав:
  Striker написав:Часть денег останется на Моне для супермаркетов

так Б5 у вас же дебетка? Там тоже 1% за дебетные, но ток чистыми
Ну и Пудру советую сразу всю не гасить, а ток под конкретную покупку. Пимпой Пудра гасится в пределах 10..15 минут (до 21:00)

1,61% чистыми на моне > 1% чистыми на Б5
Сейчас Б5 практически не юзается. Моно покрывает продукты, Пудра аптеку, клинику, Еву и т.д. Аллу ещё надо разогнать до 3/6 категорий. Хватает с головой.
Пудру практически всю погашаю, чтобы уже наготове была, ещё много чего планируется взять под 3к лимита. За пимпу забыл, ней попробую пополнить.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:59

Re: Monobank

  Striker написав:1,61% чистыми на моне

А я то думал: хто ж юзает ту Моньку при КБ меньше 20% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:48

Люди рассказывали такой кейс: перевод идет по Ибану, проводка по счету-в тот же день, а доступность денег-на следующий рабочий после обеда.
Бывает такое? И как это называется?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:07

  guntherhouse777 написав:Люди рассказывали такой кейс: перевод идет по Ибану, проводка по счету-в тот же день, а доступность денег-на следующий рабочий после обеда.
Бывает такое? И как это называется?


это называется - г***банк ... но такое бывает, когда банк синхронит пуллами ... деньги вам на счет зашли к примеру в18:30, а у банка сл синхрон токав 9 утра ... т.е. деньги типа на счету, но авторизауионный остак из-за несинхрона с процессингм недоступен ...
например у Востока так.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 08 бер, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:07

  clientage написав:А я то думал: хто ж юзает ту Моньку при КБ меньше 20% :)

Лолшто? :shock:
Striker
 
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