Додано: Нед 08 бер, 2020 16:26

klug написав: MASolomko написав: Striker написав: ...можно снимать наличку с этой карты? ...можно снимать наличку с этой карты? Боже, храни спонсоров пикников! Боже, храни спонсоров пикников!

Може він вирішив ЗП сюди перекинути? Може він вирішив ЗП сюди перекинути?

Ой, ладно, не буду больше над вами издеваться.Схема такая - перекинул зп с привата сэпом на моню, во вторник через p2p часть пойдёт на погашение Пудры (заюзали почти весь лимит, надо бы ещё успеть затариться с 8% кешбэком до 15-го), большая часть пойдёт на Б5 под 10% (через недельку-две надо будет перекинуть через Ощадник на Плативку, снять в банкомате и купить доллары для одного дела, или купить на долларовую Б5, если до того времени уже оформится карта). Часть денег останется на Моне для супермаркетов и под 10%. Как-то так.Было бы лучше, если бы была Дебетка Форварда, но мне почему-то не дали.Через месяц будет вторая попытка.