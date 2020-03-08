guntherhouse777
т.е. вы видите что бабки заходят на моно, но при этом авторизационный остаток не увеличивается, а увеличиваетсмя тока утром?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:17
guntherhouse777
т.е. вы видите что бабки заходят на моно, но при этом авторизационный остаток не увеличивается, а увеличиваетсмя тока утром?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:42
Не Мони касается, но выглядит именно так: по факту деньги заходят в день инициации платежа, а автор. остаток увеличивается только завтра после обеда.
Просто заговорили про дедов, которые знают что и как.
Вспомнил за такую нестандартную историю и решил узнать, что думают умудренные банковским опытом аксакалы нетрадиционной финансовой ориентации?)
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:06
guntherhouse777
ну такое возможно .. а что за банк?
у пшека раньше часто бывало - в сале есть, а по карте недоступно
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:10
Ну у Алки ж синхронизация могла опаздывать на 30мин на старом процессинге
Т.е. дето не любят карты, юзают шото древнее, типа от Укркард
... делайте хоть что-нибудь!
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