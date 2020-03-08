RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:17

guntherhouse777

т.е. вы видите что бабки заходят на моно, но при этом авторизационный остаток не увеличивается, а увеличиваетсмя тока утром?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37034
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:42

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

т.е. вы видите что бабки заходят на моно, но при этом авторизационный остаток не увеличивается, а увеличиваетсмя тока утром?

Не Мони касается, но выглядит именно так: по факту деньги заходят в день инициации платежа, а автор. остаток увеличивается только завтра после обеда.

Просто заговорили про дедов, которые знают что и как.
Вспомнил за такую нестандартную историю и решил узнать, что думают умудренные банковским опытом аксакалы нетрадиционной финансовой ориентации?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:06

guntherhouse777

ну такое возможно .. а что за банк?
у пшека раньше часто бывало - в сале есть, а по карте недоступно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37034
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:10

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

ну такое возможно .. а что за банк?
у пшека раньше часто бывало - в сале есть, а по карте недоступно

Ну у Алки ж синхронизация могла опаздывать на 30мин на старом процессинге
Т.е. дето не любят карты, юзают шото древнее, типа от Укркард :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30591
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2437 раз.
Подякували: 3556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:03

  guntherhouse777 написав:А может такая ситуация быть у этого банка тока с одним контрагентом?

Может, если контрагент "подозрительный" и операции по нему проводят/разблокируют после одобрения финмона
Smitten
 
Повідомлень: 147
З нами з: 16.12.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:15

Smitten

Та не.. при чем финмон к процессингу.
Например у вышеупомянутого пшека, если клиенту присваивают повышенный риск, то сэп зачисляют на счет тока в конце дня при его закрытии независимо когда деньги пришли в банк.
Если деньги вошли на счет но не отпроцессировались это чисто постернаковщика какая то.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37034
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1793179417951796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1294)
08.03.2020 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.